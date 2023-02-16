بورصة إسطنبول تعود للتداول مرتفعة بـ 9 %

مال وأعمال

واصلت البورصة التركية مكاسبها القوية التي سجلتها في مستهل جلسة امس (الأربعاء) لتصل إلى نحو 9 بالمئة، وهذه هي أولى جلسات التداول في إسطنبول بعد أن تم إيقاف التداول لمدة خمسة أيام في أعقاب هزات أرضية مدمرة دفعت البلاد لاتخاذ إجراءات لتفادي تهاوي أسعار الأسهم. وشهدت بورصة إسطنبول تراجعاً نسبته 16.2بالمئة خلال أول ثلاثة أيام بعد الزلزال (من 6 إلى 8 فبراير)، قبل أن يتم إلغاء تعاملات يوم الثلاثاء، وتعليق العمل بالبورصة لمدة خمسة أيام عمل.

وأصدرت السلطات التركية مجموعة من اللوائح التنظيمية أول من أمس الثلاثاء لتخفيف الأثر عن أسواق الأسهم عند استئناف التداول امس.

