«KIB»: استقرار متوقع في العقار السكني في 2023

مال وأعمال

أشار بنك الكويت الدولي (KIB)، في تقريره العقاري الأخير، الذي أعدته الإدارة العقارية لدى البنك، إلى استقرار معدل الأسعار في قطاع عقارات السكن الخاص خلال النصف الثاني من عام 2022، بعد أن كان قد شهد ارتفاعا نسبيا خلال النصف الأول، وذلك في معظم مناطق السكن الخاص في محافظات الكويت، حيث أوضح البنك أن هذه النتائج قد جاءت نتيجة ارتفاع الأسعار إلى ذروتها في عامي 2020 و2021، ما كان له الأثر السلبي الواضح في العوائد المجدية في السابق، مقارنة بالعقارات الاستثمارية من قبل المستثمرين، لا سيما مع ارتفاع كل من سعر الخصم في فترات سابقة عدة من العام الماضي، وقيمة عقارات السكن الخاص بالتناسب مع متوسط دخل المواطنين الراغبين في السكن.

وبعد عمل دراسة كاملة للسوق العقاري وتوجهاته خلال العام الماضي، أفاد مدير التقييم العقاري في KIB، المهندس علي الشخص، أنه من المتوقع أن يشهد عام 2023 ثباتاً في أسعار العقار السكني في الكويت في حال عدم إصدار قرارات بأية تعديلات جديدة، فقد أظهرت بيانات التقرير نسب التغيير البسيطة في متوسط السعر الابتدائي للعقار السكني، التي سجّلت بين نهاية ومنتصف عام 2022 عن كل محافظة، على الرغم من تسجيل محافظة العاصمة خلال تلك الفترة أعلى نسبة تغيير في ارتفاع الأسعار الابتدائية لكل متر مربع، تلتها محافظة الجهراء، بينما لم تسجل محافظة الفروانية أي تغيير على الإطلاق، مع نسب تغيير متقاربة للمحافظات الأخرى، وذلك على النحو التالي: كما لفت الشخص إلى الارتفاع النسبي الذي شهدته عقارات مناطق السكن الخاص الداخلية، مبيناً أن هذا الأمر سببه قوة الطلب وقلة العرض لها، أما الارتفاع الملحوظ في النصف الثاني من العام للمناطق البعيدة نسبياً علي صباح السالم، والوفرة السكنية وصباح الأحمد السكنية فسببه هو تدني أسعارها مقارنة بالمناطق الأخرى. وأضاف الشخص أن العقود المسجلة لقطاع السكن الخاص خلال عام 2022 قد بلغت 4362، مقارنةً بـ 8451 خلال 2021، بانخفاض نسبته 49 %، وهو المؤشر لاستقرار الأسعار، مع ملاحظة زيادة معدل التداول في القطاع الاستثماري والتجاري، الذي شهد ارتفاعاً نسبياً في الطلب بترقب ارتفاع معدل الإيجارات وأصولها مستقبلاً. منوهاً إلى تصدر تداولات عقارات السكن الخاص في محافظة الأحمدي بنسبة 40.5%، من إجمالي العقود المسجلة لعقارات السكن الخاص في العام الماضي، وفسّر الشخص هذا الأمر بأنه جاء نتيجة استمرار تركيز الطلب والتداول على الأراضي السكنية في منطقة صباح الأحمد البحرية، التي ما زالت من أكثر الأراضي الفضاء، والأعلى طلباً نظرا لاستغلالها كاستراحات ترفيهية واستثمار من قبل المواطنين. كما شمل تقرير الإدارة العقارية لدى KIB الأسعار التقديرية لأراضي السكن الخاص ضمن الشوارع الداخلية (شارع واحد وزاوية) لكل منطقة في محافظات دولة الكويت، وذلك حتى نهاية عام 2022، حيث تبيّن أن كلاً من الشويخ السكنية، وضاحية عبدالله السالم، والنزهة، والفيحاء، والعديلية، والشامية، ومناطق متفرقة من جنوب السرة، تعتبر من المناطق التي قد سجلت ما بين أسعار الأراضي للشارع الواحد وأسعار الزاوية بجميع المناطق أعلى متوسط لسعر المتر المربع، بينما سجلت كل من الوفرة، وصباح الأحمد، وعلي صباح السالم، أدنى سعر للمتر المربع بين أسعار أراضي الشارع الواحد وأسعار الزاوية في جميع المناطق.

