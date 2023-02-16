لطيفة بنت محمد: أهمية دور رائدات الأعمال في التنمية

مال وأعمال

شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضوة مجلس دبي، بحضور مختار ديوب المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، فعاليات النسخة الثانية من مبادرة «هي تربح» لتمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم للشركات الناشئة التي تقودها النساء، وتزويدهن بكل الموارد التي يحتجنها لتطوير أعمالهن من تمويل وإرشاد وتوجيه، ما يسهم في تحقيق أعلى نسب النمو والنجاح، في ظل الكثير من العوائق والتحديات التي تواجههن كعدم توفر رأس المال والدعم المادي، حيث بلغت نسبة رأس المال الاستثماري في المنطقة للشركات الناشئة التي تقودها النساء 6%، وهو ما أدى إلى تسجيل ما نسبته 4% فقط من المؤسسات التي تعود ملكيتها لسيدات، وعدم وجود تمثيل نسائي بالقدر الكافي في صناعة رأس المال الاستثماري، حيث تستحوذ النساء على 5% فقط من إجمالي عدد المستثمرين في المنطقة.

وتهدف مبادرة «هي تربح» التي تقودها مؤسسة التمويل الدولية والقمة العالمية للحكومات، إلى تحقيق أهداف عدة، أبرزها النهوض برائدات الأعمال ودعمهن وتعزيز مهاراتهن، ومساعدتهن على كسر الحواجز التي تعترض طريقهن في قطاع ريادة الأعمال، وتوفير فرص حقيقية لتأسيس المشاريع التي تقودها النساء في المنطقة مع زيادة فرص النمو والتوسع المتاحة، إضافةً إلى زيادة إمكانية مديري الصناديق على دعمهن، ما يضمن لهن مواصلة مسيرة أعمالهن بنجاح.

إمكانات هائلة

وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أهمية دور رائدات الأعمال في إحداث نهضة اقتصادية فاعلة، لافتةً إلى ما تتمتع به النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا من إمكانات هائلة يجب استثمارها بأفضل صورة ممكنة، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وقالت سموها: «ندرك أهمية مشاركة المرأة في تمكين اقتصاداتنا الوطنية وتنميتها، ونفخر بما حققته من إنجازات أينما كانت، ودورنا أن نتعاون معاً لتذليل كافة العقبات التي تواجهها وتحول دون تحقيق ما تطمح إليه في مجال ريادة الأعمال، ما يسهم في إبراز نماذج رائدة تعزز ثقة المجتمع الدولي فيما يمكن أن تقدمه النساء في مختلف المجالات».

وأضافت سموها: «فتحت دبي آفاق المستقبل للطامحين والمبتكرين، وأصبحت بما تمتلكه من إمكانات وتوفره من خدمات وتسهيلات مركزاً عالمياً بارزاً لريادة الأعمال، ومن خلال مبادرة «هي تربح» نعمل على خلق بيئة داعمة ومتكاملة لرائدات الأعمال، تمكنهن من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ما يعزز مكانة الإمارة كوجهة رئيسة لإطلاق الأعمال والمشاريع التي تقودها النساء وتوسيع نطاقها».

واختتمت سموها حديثها بالقول: «تمتلك النساء القوة الكافية للإسهام في رسم ملامح المستقبل، وإحداث فرق حقيقي على مستوى العالم، كما تمتلك القدرة على تحويل أحلامها إلى حقيقة، وإحداث تأثير دائم، وأرى أن مستقبل ريادة الأعمال النسائية في العالم العربي واعد ومشرق».

وشهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد خلال المبادرة حلقة نقاشية بعنوان «أطلق العنان لأحلامك- خلق شركات يونيكورن عربية تقودها النساء»، بعدها شهدت سموها تسليم شعلة ريادة الأعمال لسميرة عوينات مؤسسة شركة «AskPepper» والفائزة في مسابقة «هي تربح» في نسختها الأولى العام الماضي، والتي قامت بدورها بتسليم الشعلة لكوادالونا شاعر، مؤسسة شركة «Luxeed Robotics» وهي أصغر المشاركات في النسخة الثانية من البرنامج، كبادرة تشجيع رمزية.

