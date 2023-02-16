التوزان بين الجنسين في العمل والحياة يحقق الاستدامة

مال وأعمال

في إطار فعاليات «منتدى التوازن بين الجنسين»، التي تعقد برعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، تم تنظيم جلسة حوارية ناقشت التوازن بين الحياة الاجتماعية والحياة العملية، وتحدثت فيها هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ومارجري كراوس، المؤسسة الرئيسة التنفيذية لشركة أبكو العالمية، وهي من إحدى الداعمات بقوة لملف التوازن بين الجنسين.

واستعرضت الجلسة تجربة كل من المتحدثتين في كيفية تحقيق التوازن بين حياتهما العملية وحياتهما الاجتماعية وهو أحد الأهداف التي يسعى مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتحقيقها من خلال مبادرات ومشاريع داعمة للنوع الاجتماعي تسهم في ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالاستفادة الكاملة من كافة الطاقات وتعزيز دور المرأة في مواصلة مسيرة التنمية.

وركّز الحوار على التزام مارجري كراوس ببناء واحدة من أقوى شركات الاتصال والإعلام في العالم جنباً إلى جنب مع نجاحها في حياتها العائلية، والتأكيد على ما تعلمته من القيام بذلك في ثمانينيات القرن الماضي، مع استعراض تجربة هالة بدري في بناء مسيرة مهنية مليئة بالعطاء كللتها بالوصول إلى موقعها الحالي كمديرة عامة لدائرة حكومية هي هيئة الثقافة والفنون في دبي مع حياة أسرية ناجحة اعتماداً على التزام كل منهما بمجموعة من المبادئ والقناعات بأن العمل يجب ألا يعوق الاهتمام بالأسرة والأبناء، ما يشكل تجربة ملهمة للجيل الجديد من الفتيات الساعيات للنجاح. ونوّهت هالة بدري بالخبرة الملهمة لمارجري كراوس صاحبة في تحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والمسيرة المهنية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود والدروس المستفادة منها، لتصبح من الرموز العالمية في هذا السياق. وقالت ماري كراوس في بداية الجلسة إن قصتها تشبه قصص الكثير من السيدات اللواتي بدأن العمل من وظائف بسيطة قبل أكثر من 40 عاماً، مشيرةً إلى أنها نشأت في ظروف مغايرة لظروف العصر الحالي، حيث تنتمي لأسرة مهاجرة من أميركا الجنوبية استقرت في الولايات المتحدة الأميركية بالاعتماد في دخلها على متجر صغير، تعلمت منه قيمة العمل، وبعد تخرجها في الجامعة ودراسة العلوم السياسية في واشنطن بدأت مشروعها بمفردها، حيث أسست شركة صغيرة تطورت مع الوقت ويعمل بها حالياً أكثر من 1000 شخص في 35 دولة حول العالم، وتقدم الاستشارات في مجال الاتصال والإعلام في المجتمعات التي تعمل فيها. وعن العوامل الشخصية التي ساهمت في نجاحها قالت كراوس إنه من الأهمية بمكان أن تتمتع الفتاة بالصدق والشفافية مع النفس وعمق التفكير قبل اتخاذ القرار والإرادة والاستعداد للمخاطرة لأن الحياة سلسلة من الفشل ونالجاح، وأضافت: «كنت محظوظة بالأشخاص المحيطين بي سواء أسرتي التي شجعتني وتحملت خروجي للعمل، أو الأشخاص الذين عملوا معي في الشركة حيث تمتعوا بالولاء والعطاء لمن حولهم وتعلمت منهم الكثير». وقالت هالة بدري إنها كذلك كانت محظوظة بأسرة تؤمن بعمل المرأة ووجدت منها كل تشجيع، كما أنها محظوظة بانتمائها لدولة تدعم عمل المرأة بتشريعات ومؤسسات تساعدها على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الاجتماعية مع توفر مراكز رعاية للأطفال بالمؤسسات الحكومية يمكن للموظفات الأمهات إلحاق أبنائهن بها.

وهنا قالت ماري كراوس إن العناية بالأطفال والكبار هي من أكبر التحديات التي تواجه المرأة العاملة، مشيرةً إلى أن أكثر من 3 ملايين امرأة خرجت من سوق العمل على مستوى العالم خلال جائحة كوفيد 19 وهذا أمر مؤسف.

وأضافت أن شركة أبكو لديها برامج للعناية بالموظفات المتقدمات في العمر، منها برنامج «Ancor»، المخصص للنساء المتقاعدات ويمكن الإبقاء عليهن موظفات بأكثر من خيار منها العمل عن بُعد أو الدوام الجزئي، وكان هذا النظام موجوداً خلال الجائحة ما سهل الاجتماعات عبر تطبيق زووم والعمل عن بُعد.

وقالت هالة بدري إنها بدأت العمل خلال دراستها الجامعية بدوام جزئي، ثم انتقلت للعمل بشركة نفط عقب تخرها من الجامعة ثم انتقلت للعمل بشركة الاتصالات المتكاملة «دو» لعدة سنوات قبل أن تنتقل لهيئة الثقافة والفنون في دبي التي تعمل مديرة عامة لها.

وقالت مارجري كراوس إنها أم لـ 3 أبناء وجدة لـ 9 أحفاد مؤكدةً أن أسرتها كانت الركيز الأساسية وعامل الدعم الرئيسي لنجاحها، مقدمةً نصيحتها للأمهات بالاهتمام بأبنائهن وتعليمهن مهارات، مشيرةً إلى أنها وهي الآن في عمر الـ 76 لا تزال تشعر أن لديها المقدرة على العمل وأنها قامت بتأليف كتاب «الجذور والأجنحة: عشرة دروس من الأمومة ساعدتني في تأسيس وإدارة شركة»، مشيدةً بدعم زوجها لها وتفهمه لحبها للعمل والسفر الدائم.

