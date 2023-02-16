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السعدون استقبل رئيس ديوان المحاسبة السعودي


استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس الأربعاء رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الدكتور حسام العنقري يرافقه رئيس ديوان المحاسبة الكويتي فيصل الشايع.وحضر اللقاء أعضاء الوفد السعودي المرافق والذي ضم مدير عام فرع ديوان المحاسبة السعودي بمنطقة جازان عبدالرحمن أبو واكده ومدير عام فرع الديوان في منطقة عسير محمد البرقان ومدير عام فرع الديوان في منطقة مكة المكرمة عبدالله الطياري ومدير إدارة حسابات قطاع الحرس الوطني عبدالله العنقري والسكرتير الخاص لرئيس الديوان فهد المالكي.


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