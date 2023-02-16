شلتوت: الاحتفالات الوطنية تجدد روح الترابط

وطن النهار

في إطار سلسلة احتفالات السفارة المصرية وأبناء الجالية بالأعياد الوطنية في دولة الكويت الشقيقة، اقامت رابطة أبناء البحيرة المصريين في دولة الكويت امس الاحتفال بالأعياد الوطنية تحت رعاية سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت أسامة شلتوت والقنصل العام دكتورة هبة زكي وبحضور الشيخ صباح حمد الصباح والفريق أول متقاعد محمود محمد الدوسري، ولفيف من أبناء الجالية المصرية والاشقاء من دولة الكويت الشقيقية. وهنأ السفير المصري اسامة شلتوت في كلمة له صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية «ادام الله افراح الكويت وجعلها دار أمن وأمان».

وقال شلتوت إن الأيام المشرقة في حياة الأوطان هي المناسبة الصادقة للتعبير عن اعتزاز الشعوب بحضاراتها وأيام المجد والافتخار، وإن فرحة الجالية المصرية اليوم بأعياد الكويت الوطنية وعيد التحرير إنما هي أصدق تعبير عن عمق الاواصر والصلة التي تجمع الشعبين والأخوة المتينة التي تتجلى في المناسبات منذ القدم. وأكد شلتوت عمق العلاقات الشعبية بين مصر والكويت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت العام الماضي 2022 وان جسور وأواصر المحبة ممتدة على مر السنين لا تنقطع بتواصل دائم في شتى المجالات، مؤكداً ان ذكرى اليوم الوطني وعيد التحرير تجدد فينا روح الترابط والاخوة وصدق المشاعر كما أنها تضيف مزيداً من العمق التاريخي الذي طالما وحد المصير وجدد الآمال والطموحات للوصول للمستقبل المشرق لإعلاء راية الوطن. وفي السياق ذاته تحدثت صفاء الأصولي رئيس رابطة أبناء البحيرة بالكويت قائلة أحيانا قد يعجز اللسان عن وصف مشاعر الأخوة ولا نجد من الكلمات ما يعبر عن ما بداخلنا تجاه وطننا الثاني الكويت الغالية، وأضافت «لم اجد شيئاً اعبر به عن مدى حبي لهذا البلد سوى هذا الحفل الذي يغني عن كثير من الكلمات بمناسبة الاعياد الوطنية لدولة الكويت الحبيبة آملين من المولى عز وجل أن ينعم على هذا البلد بالتقدم والازدهار سلمت الكويت وسلمتم من كل شر وعاشت الكويت وعشتم حماة لها، وأبناء بررة لترابها».

