«ضمان» تكمل منشآت منظومتها الصحية اللازمة للتشغيل

وطن النهار

أكد الرئيس التنفيذي في شركة مستشفيات الضمان الصحي ثامر عرب أن الشركة استوفت المتطلبات الإنشائية المطلوبة ضمن استعداداتها للتشغيل والبدء باستقبال الشريحة المستفيدة من خدماتها.

وبين عرب في كلمته التي ألقاها، أمس، بمناسبة اكتمال بناء منظومة ضمان الصحية للشركة من خلال افتتاح مبنى مستشفى ضمان بمحافظة الجهراء أن تشغيل شركة ضمان لمنظومتها التي تقدم نموذجاً جديداً متطوراً في الرعاية الصحية من خلال مرافقها المتعددة هو خطوة في الاتجاه الصحيح لتخفيف العبء عن ميزانية الحكومة ومنح القطاع الخاص الفرصة ليكون شريكا فاعلا معها، فبدء ضمان باستقبال شريحتها السكانية المستهدفة من المقيمين بالإضافة الى أي شراح أخرى سيخفف الضغط على وزارة الصحة وبالتالي سينعكس على جودة الخدمات الصحية للمواطنين الكويتيين.

وأضاف عرب: قطعنا شوطاً كبيراً في استكمال وبناء مرافق الشركة الطبية ونحن اليوم فخورون بافتتاح هذا المستشفى المتطور والذي يشكل جزءاً من رؤيتنا بأن نكون الجهة الرائدة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة عالية الجودة، والتي تتضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية والثانوية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المساندة والتعليمية والتي سيتم تقديمها بالتعاون مع مشغل عالمي خبير في إدارة منظومة صحية بهذا الحجم و هو شركة ريبيرا سالود الإسبانية حيث يتميز نموذج الرعاية الصحية بكونه استباقي ويركز على نشر الوعي الصحي والوقاية الصحية المجتمعية.

وأضاف نأمل خلال الفترة القادمة ومن خلال التعاون مع وزارة الصحة وبالأخص موضوع توظيف الطواقم الطبية المتخصصة والاستشارية وغيرها للمستشفيات، لاستكمال الكفاءات اللازمة لتشغيل جميع أقسام المستشفى وتقديم الخدمات الطبية الكاملة فيها والانتهاء من كل التراخيص والإجراءات المطلوبة لبدء التشغيل وتحقيق الرؤية وراء هذا المشروع الذي يعتبر أكبر مشاريع خطة التنمية وأحد أهم مشاريع ركائز الرعاية الصحية.

وقال يبلغ عدد عيادات أصغر مراكزنا في منطقة الجهراء 13 عيادة ما بين طب عائلة، طب أطفال والأسنان بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 243 ألف شخص، بينما مركز ضمان في منطقة الفحيحيل يتضمن 47 عيادة بسعة تصل إلى 864 ألف شخص سنويا والذي يعتبر الأكبر على مستوى الكويت. وبإجمالي يصل إلى مليوني زيارة سنوياً او 6,700 آلاف زيارة يومية.

كما نعمل حالياً على افتتاح أربعة مراكز صحية جديدة خلال العام الحالي 2023، في كل من منطقة بنيد القار والسالمية والرقعي والأحمدي وهذه المواقع تم اختيارها بما يتناسب مع التوزيع السكاني للشريحة المستهدفة والتي سترفع بدورها الطاقة الاستيعابية لإجمالي المراكز لأكثر من 4.8 ملايين زيارة سنوياً اي ما يزيد عن 13 ألف زيارة يوميا.

وبناء على ذلك، فإن سعة المستشفيين السنوية تصل إلى استيعاب عدد 50 ألف حالة دخول سنوياً وحوالي 175 ألف يوم إقامة في المستشفى. كما يصل عدد العمليات الجراحية التي تستوعبها المستشفيات إلى 25 ألف عملية سنوياً بواقع 70عملية يومياً، ويصل عدد الزيارات السنوية في العيادات التخصصية إلى 700 ألف زيارة بواقع 2,360 زيارة يومية. كما يمكن لغرف الطوارئ استيعاب حوالي 830 ألف زيارة سنويا بواقع 2,300 يومياً. ويصل عدد فحوصات الأشعة التخصصية إلى 228 ألف فحص سنوي بواقع أكثر من 600 فحص يومي ما بين فحوصات التصوير بالسونار والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي واكثر من مليون ونص فحص مخبري

وبين أن شركة ضمان تسعى إلى إيجاد قاعدة صحية صلبة تقوم بالتأسيس لتنمية صحية مستدامة تواكب اهتمام الكويت بتطوير المنظومة الطبية، ونقل التكنولوجيا وتوفير أفضل الأجهزة الطبية والكوادر البشرية وأنظمة الإدارة المتطورة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبناء مجتمع صحي.

ومن جانبه، أشار ممثل الهيئة العامة للاستثمار خالد الحسون الى أن مشروع مستشفيات الضمان الصحي أحد مشاريع خطة التنمية باعتباره موجه نحو الارتقاء بمستوى خدمات قطاع الرعاية الصحية والذي يعتبر أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني، وتوجه إليه موارد مالية كبيرة جداً سنوياً من الموازنة العامة للدولة.

ومن جانبه، قال ممثل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فالح الدوسري أن شركة مستشفيات الضمان الصحي هي إحدى المشاريع الاستراتيجية ضمن خطة التنمية لدولة الكويت ورؤية كويت جديدة 2035.

حيث يعد المشروع إحدى ركائز خطة التنمية وهي الرعاية الصحية عالية الجودة التي تعتبر عنصراً حيوياً للتنمية المستقبلية في الكويت.

