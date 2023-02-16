«إكسبو 965» نظّم «عيد وطن وتراث»

وطن النهار

نظم فريق (اكسبو 965) للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتي معرض (عيد وطن وتراث) بمناسبة الاحتفالات الوطنية بمشاركة واسعة من اصحاب الحرف وعدد من السفارات المعتمدة لدى الكويت.

واعرب ممثل وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري راعي الحفل الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالإنابة الدكتور محمد الجسار في كلمة ألقاها عن الشكر للفريق لمحافظته على التراث الكويتي.

وقال الجسار ان فريق (اكسبو 965) مكمل لما يهدف اليه المجلس في المحافظة على التراث وابراز الحرف اليدوية التي كان يقوم بها الاجداد في السابق وتسليط الضوء عليها ليطلع عليها كل من لم يعاصرها.

ومن جهته قال مؤسس الفريق محمد كمال في كلمة مماثلة ان المعرض يستمر ثلاثة ايام متتالية على فترتين صباحية ومسائية في ثانوية فلسطين في منطقة الرميثية ليتسنى للجميع زيارة المعرض والتعرف على التراث الكويتي والاستمتاع بالاجواء الاحتفالية.

واضاف كمال ان المعرض الذي اقيم بالتعاون مع وزارة التربية قدم لطلبة المدارس وذوي الاحتياجات الخاصة ورشة عمل لتعلم الحرف والحياكات اليدوية، معربا عن شكره لكل الشركات الراعية لدعمها للمعرض.

ومن جهته قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية الدكتور غانم السليماني في تصريح صحافي ان المعرض يعكس ماضي الكويت الجميل، لافتا الى ان مشاركة بعض السفارات المعتمدة مزج الحضارات ببعضها البعض.

واشار السليماني الى ان مشاركة ذوي الهمم في المعرض عكس تحديهم واصرارهم كما أن وجودهم اضفى على المعرض لمسة جمالية، معربا عن امله بأن تستمر المعارض التراثية طيلة ايام السنة ليطلع عليها الجيل الجديد وليتعرف على المهن الصعبة التي كان يقوم بها الاباء والاجداد مثل صناعة السفن وحياكة السدو.

