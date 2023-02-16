العنزي: جهوزية 36 محطة كهرباء رئيسة في عُهدة وزارة الكهرباء

وطن النهار

ضمن خطة قياديي المؤسسة لزيارة المشاريع اسبوعيا للاطلاع على موقفها التنفيذي، تفقد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.ناصر خريبط وممثلو القطاعات المختلفة الأعمال الكهربائية في مشروع مدينة المطلاع السكنية.

وقال نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة م.راشد العنزي: إن الزيارة جاءت بهدف الاطلاع على الأعمال في تنفيذ المشاريع الخاصة بأيصال التيار الكهربائي للمباني العامة والقسائم السكنية حسب الجدول الزمني المقرر لها.

وأضاف العنزي في تصريح صحافي على هامش الجولة «اطلع الفريق الهندسي على جهوزية 36 محطة كهرباء رئيسية جهد 132 كيلو فولت. في مختلف الضواحي والتي انتهت المؤسسة من تنفيذها وسلمتها لوزارة الكهرباء والماء».

وزاد: «اطلع الفريق كذلك على سير العمل بعقود تمديد كابلات الكهرباء جهد 132 ك. ف في مختلف الضواحي بالإضافة الى عقود كابلات الضغط المتوسط والمنخفض».

ولفت الى انه جرى على هامش الجولة عقد اجتماع مع مقاولي المشاريع الخاصة بأعمال مشاريع الكهرباء لتمديد الكابلات وتشييد محطات الكهرباء الرئيسة التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال مع عدم الاخلال بالمواعيد التعاقدية طبقا للجدول الزمني.

واشار الى ان المؤسسة أبدت استعدادها الكامل لتذليل اي معوقات تعرقل انجاز تلك الاعمال أو تؤخر تنفيذها، كما أشار إلى أنه تم توجيه مقاولي عقود الأعمال الكهربائية الى الالتزام بانجاز اعمالهم وفق الجدول الزمني لضمان توفير وتشغيل الكهرباء لأصحاب القسائم.

