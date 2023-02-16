الماجد تفقد قصر العدل الجديد

وطن النهار

قام وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز نزاهة عبدالعزيز الماجد جولة تفقدية لمبنى قصر العدل الجديد (المرحلة الاولى) وكان برفقته وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون المحاكم بالتكليف علي ياسين مال الله وفاضل الفضالة مدير إدارة الخدمات، والصيانة وبحضور المهندس ابراهيم اشكناني ممثل الديوان الاميري والمهندس محمد غدار ممثل المكتب العربي المشرف على تنفيذ المشروع والمهندس محمد عطية ممثل الشركة المنفذة شركة محمد عبدالمحسن الخرافي، وقد استمع الوزير إلى شرح المهندسين وعن مجريات انجاز انهاء الاعمال، الذين عبروا عن مواجهتهم بعض العقبات البسيطة في اتمام الاعمال الاخيره لانجاز العمل.

وقد أعرب الوزير عن اعجابه بصرح مبنى قصر العدل الجديد الذي يعد من أكبر وأضخم دور العدالة في العالم حيث يعتبر من المباني الذكية.

