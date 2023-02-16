المطيري: تكويت الوظائف في «التعاونيات»

وطن النهار

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز ساري المطيري، بدء الخطوات التنفيذية لوضع آلية العمل الخاصة بتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية بالتعاون مع هيئة القوى العاملة واتحاد الجمعيات الاستهلاكية التعاونية، مشيرا إلى أهمية دراسة الوضع الحالي وحصر الشواغر الموجودة في الجمعيات والاتحادات التعاونية ووضع الإجراءات حيز التنفيذ واقتراح التعديلات التشريعية والحلول الممكنة لتكويت الوظائف في الجمعيات والاتحادات التعاونية.

وقال المطيري خلال ترؤسه الاجتماع الاول لفريق العمل الخاص بتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية، أن الاجتماع يأتي بناء على قانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء وعملًا بنتائج الاجتماع الذي عقدته لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل وتكليف مجلس الوزراء وتنفيذًا لتوجيهات الوزير مي البغلي.

وأشار إلى أن الاجتماع بحث الهيكل التنظيمي والكادر الوظيفي بالجمعيات والاتحادات التعاونية ليكون حافزًا للمواطنين للعمل في الجمعيات التعاونية مع تخصيص حد أدنى للكويتيين من ذوي الاحتياجات الخاصة واعداد مشاريع التدريب التخصصية لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في الجمعيات والاتحادات التعاونية.

