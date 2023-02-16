البغلي: مبرة السيدة نفيسة صرح إنساني

وطن النهار

احتفلت مبرة السيدة نفيسة الخيرية بذكرى مرور عام على اشهارها رسميا مطفئة شمعتها الاولى ومؤذنة بدخول عامها الجديد مساء اول امس في مقرها في بنيد القار، بحضور رئيس مجلس ادارة اللجنة ابراهيم طاهر البغلي ومديرها العام مرتضى الجدي وعدد من الشخصيات السياسية والدينية والمتبرعين الذين ساهموا في دعم المبرة في اعمالها الخيرية، وشمل الحفل تكريماً لعدد من تلك الشخصيات التي كان لها دور كبير في اشهار اللجنة ودعم نشاطاتها.

وفي كلمة ألقاها رئيس ادارة مجلس المبرة ابراهيم البغلي شكر فيها كل من دعم المبرة واشترك في مبلغ التأسيس وساهم في اشهارها وانجاز مشاريعها الخيرية والانسانية مشيرا الى ان الاحتفال بمرور عام على اشهار المبرة توج بنجاحات كثيرة وانشطة ناجحة قامت بها اللجنة بمشاركة اهل الخير.

وقال البغلي: لاننسى دور كل من قام بدعمنا بأي طريقة كانت لقيام هذا الصرح واستمرار عمله خصوصا دعم المولى عبدالله عبدالرسول الاحقاقي ومؤسساته الدينية ومواقفه في جميع مراحل عملنا وكذلك الشكر موصول للنائبين السابقين احمد الحمد وعلي القطان ومساهمتهما في دعم المبرة.

وألمح الى ان المبرة ومن خلال القنوات الرسمية تستطيع استقبال اي تبرعات او حقوق شرعية من اي متبرع او جهة من خلال الحسابات البنكية والموقع الرسمي الاون لاين وتوجيهه لاي جهة او مسجد او حسينية يريدها المتبرع.

من جانبه قال مدير عام المبرة مرتضى الجدي نتشرف بحضوركم في مبرة السيدة نفيسة وعلى رأس هذه الإدارة العم الوجيه إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس الإدارة كما نشكر الأعضاء الذين معه ويسرني في هذه المناسبة أن أذكر كل من ساهم بدعم هذه المبرة قبل إشهارها وهو لم ير شيئاً على أرض الواقع ودعماً مادياً ومعنوياً ونحن ممتنون لهم لأنهم لهم الفضل بعد الله ودعوات المؤمنين في هذا الإشهار وهم يستحقون افضل تكريم.

واشار الى ان لجنة السيدة نفيسة عملت على استقطاب الشباب بتنظيم دورات كرة القدم التي كان لها صداها الكبير جداً وإن شاء الله في هذه السنة تكون بشكل افضل واوسع من السابقة وبمشتركين اكثر وذلك خلال الدورات الرمضانية.

