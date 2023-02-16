.. الأزمات أنجبت أزمة!

الأولى

رغم استقالة الحكومة وتعليق الجلسات البرلمانية لحين تشكيلها استمر بعض النواب بتوجيه سهام المساءلة للوزراء وذلك بدخول وزير العدل وزير الأوقاف عبدالعزيز الماجد على جدول الاستجوابات او التهديد بها حال عودته للتشكيل الوزاري الجديد.

وهاجم النواب بشدة الوزير الماجد بسبب تغيير مواعيد عمل موظفي دور القرآن، اذ اعتبر النائب محمد هايف أن القرارات الارتجالية وغير المدروسة والمخالفة للقوانين وأنظمة الدولة تولد الفوضى وتربك العمل الوظيفي وقطاع التعليم لا يتحمل أي قرارات ارتجالية وعلى وزير الأوقاف المستقيل التراجع وانتظار رد الديوان وإلا فإن الاستجواب في انتظاره اذا أعيد توزيره.

من جهته، طالب النائب فلاح الهاجري وزير الأوقاف المستقيل وقف العبث في القرارات الارتجالية التي لاتخدم العاملين بالوزارة والمعمول بها قبل 53 سنة ولها طبيعة عمل تعليمي خاص، وعليه أن يبدأ بمخالفات ديوان المحاسبة ومحاسبة الفساد الاداري والمالي بالوزارة وإلا فالاستجواب قادم بعد توزيره.

وقال النائب مبارك الطشة: يبدو أن وزير الأوقاف في الحكومة المستقيلة لا يريد الخروج من الوزارة إلّا بعد خرابها بقرارات لها آثار سلبية لاختلاف توجهاته عن توجهات الوزارة وأنشطتها، وعليه فإن عودة هذا الوزير اللامسؤول يعتبر عنصر تأزيم للحكومة القادمة.

بدوره دعا النائب عبدالله فهاد ‏وزير الأوقاف الى أن يلتزم بتصريف القرارات العاجلة من الأمور المصرح له القيام بها دون التضييق على الموظفين.

واعتبر النائب ماجد المطيري أن قرار وزير الأوقاف له تبعات سلبية على الأسرة الكويتية وتفككها، فكيف يعقل أن يكون عمل المرأة من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 9 مساء، لذلك عليه سحب هذا القرار وإلا سيتحمل المسؤولية السياسية.

وكانت وزارة الأوقاف أصدرت بياناً بشأن ما أثير عن دوام موظفي الوزارة خلال الفترة الصباحية والمسائية، جاء فيه أنه انطلاقاً من حرص الوزارة على تنظيم أوقات الدوام الرسمي بما يتفق مع قرار مجلس الخدمة المدنية ونظرا لتسجيل الملاحظات والمخالفات من الجهات الرقابية على الوزارة لأنها خالفت قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته.. اتخذت الوزارة القرار بإصدار التعميم الخاص بشأن دوام الموظفين حرصاً على تطبيق القانون وتلافي جميع الملاحظات والمخالفات المسجلة على وزارة الأوقاف.

أما ما أثير عن دوام الفترة المسائية فقد تم التوجيه من وزير الأوقاف عبدالعزيز الماجد بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة بدوام دور القرآن الكريم ومراكز التعليم بقطاع الدراسات الإسلامية وذلك لتحديد أوقات الدوام التي تتناسب مع الطبيعة الخاصة لعملهم وبموافقة ديوان الخدمة المدنية.