«فريق خورخي».. عصابة إسرائيلية تتلاعب بانتخابات العالم

الأولى

كشف تحقيق استقصائي أُجري حديثا عن فريق من المتعاقدين الإسرائيليين الذين تدخلوا في أكثر من 30 عملية انتخابية في جميع أنحاء العالم، وتلاعبوا بنتائجها باستخدام القرصنة والتخريب ونشر المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن الفريق الإسرائيلي يديره تال حنان، وهو عنصر سابق في القوات الخاصة الإسرائيلية، يبلغ من العمر 50 عاماً، ويعمل مستقلاً تحت الاسم المستعار «خورخي» والظاهر أنه احترف عمليات التلاعب السرية بالانتخابات في بلدان مختلفة لأكثر من عقدين من الزمن.

وأجرى «الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين» التحقيقَ الاستقصائي الذي كشف عن حنان ووحدته، التي تَستخدم الاسم الرمزي «فريق خورخي»، وتضمّن التحقيق لقطات سرية ووثائق اطلعت عليها الصحيفة البريطانية، فيما لم يردّ حنان على الأسئلة التفصيلية بشأن نشاط فريق خورخي وأساليبه، لكنه «أنكر ارتكاب أي مخالفات».

وتشير المعلومات الى أن حنان أجرى بعض عمليات التضليل على الأقل من خلال شركة «ديمومان» الإسرائيلية المسجلة على موقع إلكتروني تديره وزارة الدفاع الإسرائيلية لتعزيز الصادرات العسكرية. وأخبر حنان الصحافيين المتخفين، أنه قدَّم خدماته، التي يصفها آخرون بـ«العمليات السوداء» لوكالات استخبارات وحملات انتخابية سياسية وشركات خاصة كلها استعانت به للتلاعب بالرأي العام سرا.

وشملت قائمة عملائه زبائن من جميع أنحاء أفريقيا وأميركا الجنوبية والوسطى والولايات المتحدة وأوروبا.

ومن أبرز الخدمات التي يقدمها فريق خورخي حزمة برامج متطورة للتأثير الإعلامي تُعرف اختصاراً باسم «آيمز» وتتحكم هذه الحزمة في جيش ضخم من آلاف الحسابات الشخصية الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر ولينكدإن وفيسبوك وتلغرام وجي ميل وإنستغرام ويوتيوب فضلا عن بعض الحسابات الزائفة على موقع أمازون وموقع «إربي إن بي» مجهزة ببطاقات ائتمان ومحافظ بيتكوين.

واجرى التحقيق فريق من 30 وكالة ومؤسسة صحافية، منها «لوموند» الفرنسية و«دير شبيغل» الألمانية، و«ال بايس» الإسبانية. وهو جزء من تحقيق استقصائي أوسع في صناعة المعلومات المضللة أُجري بالتعاون مع منظمة «قصص ممنوعة» الفرنسية غير الربحية التي أخذت على عاتقها متابعة عمل الصحافيين والمراسلين الذين تعرضوا للاغتيال أو التهديد أو السجن.

وتمكن ثلاثة صحافيين استقصائيين من تصوير اللقطات السرية التي كشفت عن فريق خورخي بعد تقربهم من الفريق متظاهرين بأنهم عملاء محتملون. واستطاع الصحافيون أن يسجلوا خفيةً مايزيد على 6 ساعات من الاجتماعات التي يتحدث فيها حنان وفريقه عن كيفية جمع المعلومات الاستخباراتية عن أهدافهم واستخدام تقنيات القرصنة الإلكترونية للتسلل إلى حسابات جيميل وتلغرام، وكذلك تفاخرهم بزرع بعض المواد الإعلامية في منافذ أخبارية شرعية ونشرها بعد ذلك بواسطة حزمة «آيمز» لإدارة البوتات والحسابات الزائفة.

وعُقدت الاجتماعات التي سجّلها الصحافيون خفيةً، بين شهري يوليو وديسمبر 2022، واقترب فيها ثلاثة صحافيين من إذاعة Radio France وصحيفتي«هآرتس» و«ذا ميكر» الإسرائيليتين من فريق خورخي بزعم أنهم مستشارون يعملون في دولة افريقية مضطربة سياسياً أرادت التعاقد معهم للمساعدة في تأخير الانتخابات وجرت اللقاءات مع حنان وزملائه عبر مكالمات فيديو واجتماع شخصي في مقر تابع لفريق خورخي، بمنطقة صناعية في مدينة موديعين، الواقعة على بعد 30 كيلومتراً من تل أبيب.