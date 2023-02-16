الخميس 16 فبراير 2023 ,26 رجب 1444
رقم العدد:
4820
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
الخميس Al wanees
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
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الكويت تبحث عن بدائل للعمالة الفلبينية... في النظافة والنزاهة والإخلاص... لا يوجد!
تائه
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مواقيت الصلاة في الكويت
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