تفعيل ربط المخالفات المرورية بين الكويت والإمارات

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أعلنت وزارة الداخلية تدشين مشروع ربط المخالفات المرورية بين الكويت والإمارات تنفيذا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ان مشروع ربط المخالفات المرورية بين الكويت والإمارات بداية انطلاق لربط جميع الخدمات المرورية والامنية الاخرى والتي تسهم برفع المنظومة المرورية والامنية بين دول مجلس التعاون. وذكر ان مدة العمل لانجاز هذا الربط استغرقت 8 أشهر حسب الجدول الزمني لجميع الدول الخليجية لربط المنظومة المرورية في القريب العاجل وفق تقنية خليجية تعزز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي سوف يكون له الاثر والفائدة الكبيرة بين الدولتين.