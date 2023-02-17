الملك محمد السادس استعرض مع الرئيس الغابوني الشراكة الثنائية

عربيات ودوليات

الرباط- الوكالات: أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس،أول من أمس، بالقصر الرئاسي في ليبروفيل، مباحثات مع الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا.

وشكلت هذه المباحثات، التي توسعت لتشمل بعد ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية الغابوني، السيدة يولاند نيوندا، والأمين العام لرئاسة جمهورية الغابون، جان إيف تيال، مناسبة للتأكيد على أهمية العلاقات العميقة والغنية والمتينة المتجذرة بين المغرب والغابون، وكذا أواصر الأخوة والتضامن القوية القائمة بين شعبي البلدين.

وخلال هذه المباحثات، استعرض العاهل المغربي والرئيس الغابوني، وضع الشراكة الثنائية في جميع المجالات.

عقب ذلك، أشرف الملك محمد السادس، بحضور رئيس الجمهورية الغابونية، على تسليم هبة تتكون من 2000 طن من الاسمدة.

وتندرج هذه المبادرة التضامنية في إطار العناية التي تخص بها المملكة المغربية الفلاحين الغابونيين، ولاسيما في ظل السياق الحالي، الذي يتميز بالأزمة الغذائية العالمية وصعوبات التزود بالأسمدة.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية سيتم في أعقاب هذه العملية، اتخاذ إجراءات هيكلية تمكن من تسهيل ولوج الفلاحين الغابونيين إلى أسمدة ذات جودة وأسعار مقبولة يتم ملاءمتها خصيصا لتناسب حاجيات التربة والزراعات بالمنطقة.

كما تهدف الاستراتيجية الملكية السامية المتعددة الأشكال أيضا إلى تحقيق الأمن الغذائي في هذا البلد، والتي تجسدها هذه الهبة لفائدة صغار الفلاحين الغابونيين، فضلا عن أهداف تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، والوساطة في حل الأزمات، واستقبال المهاجرين واللاجئين، وكذلك حفظ وتعزيز الأمن في القارة الافريقية.

وتعكس هذه الهبة التزام الملك محمد السادس بالمساهمة على مستوى القارة الافريقية في إنجاز الهدفين الأول والثاني للأمم المتحدة فيما يتعلق بالتنمية في أفق 2030، كما تعد مساهمة فعلية لتحقيق هدف الاتحاد الافريقي الرامي إلى الرفع من استعمال كمية الأسمدة الزراعية من 8 كلغ إلى 50 كلغ في الهكتار الواحد.

