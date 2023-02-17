زلزال القرن.. 42 ألف قتيل و4300 هزة ارتدادية

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: ارتفع عدد القتلى بالزلزال الذي ضرب تركيا وسورية في 6 فبراير إلى ما لا يقل عن 42،028 امس وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية الصادرة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان إن ما لا يقل عن 36،187 شخصا لقوا مصرعهم في محافظات كهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفا وديار بكر وأضنة وأديامان وعثمانية وهاتاي وكيليس ومالاطيا وإيلازيغ. وفي سوريا لا يقل عدد القتلى عن 5841 وفقا لأحدث الأرقام التي ذكرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA. أما عدد الجرحى فبلغ بحسب إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا ما لا يقل عن 108.068 آلاف جريح. تم إجلاء ما لا يقل عن 216.347 ألفا من مناطقهم إلى مقاطعات أخرى. وأصيب ما لا يقل عن 12،400 شخص حتى يوم الاثنين في مناطق سيطرة المعارضة بسورية، بحسب الدفاع المدني السوري المعروف بـ«الخوذ البيضاء» وأصيب 2357 في مناطق سيطرة النظام، السوري بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

من جهة ثانية، أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية وأوضحت أن أكثر من 4300 هزة ارتدادية وقعت منذ الزلزال الأول أما في سورية، فأفاد قناة «العربية» أنه لم يتم العثور على ناجين تحت الأنقاض منذ 4 أيام، مؤكداً أن الآمال تلاشت بالعثور على أحياء. وكانت منظمة الصحة العالمية أعربت عن قلقها بشأن وضع السكان في منطقة شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها المعارضة وتعاني شحا في تدفق المساعدات منذ الزلزال الكارثي الذي وقع الأسبوع الماضي. وفي هذا السياق أعلنت الإمارات تخصيص مبلغ 50 مليون دولار إضافي لمساعدة المتضررين من الزلزال في سورية، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الإمارات. وقالت الوكالة إن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «أمر بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار أميركي لإغاثة المتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية الشقيقة». وأضافت الوكالة أن 20 مليون دولار ستخصص «لتنفيذ مشاريع إنسانية استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل بشأن سورية». وكانت الأمم المتحدة أطلقت الثلاثاء نداء طارئا لجمع 397 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية على مدى ثلاثة أشهر. والأسبوع الماضي، اعلنت الإمارات في مرحلة أولى تقديم 13,6 مليون دولار كمساعدات إغاثية لسورية قبل أن تتعهد تقديم خمسين مليون دولار إضافية. وزار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان سورية والتقى بالرئيس بشار الأسد الأحد، في أول زيارة لمسؤول خليجي إلى دمشق منذ حصول الزلزال.

