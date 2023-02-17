أكبر حملة تبرعات في تاريخ تركيا تجمع 6.1 مليارات دولار

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أنقرة- الوكالات: أطلقت القنوات والإذاعات التركية والأذرية والقبرصية التركية أكبر حملة تبرعات في تركيا لمساعدة المتضررين من الزلزال. ووصفت وسائل إعلام تركية الحملة بأنها الكبرى في تاريخ الجمهورية، وأطلق عليها اسم «تركيا قلب واحد»، وحظيت بمشاركة واسعة من الأتراك مؤسسات وأفراد، وعلى المستويين الرسمي والشعبي. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مداخلة هاتفية مع منظمي الحملة، إن «شعبنا سيظهر كرمه مجددا بتحطيم رقم قياسي في التبرع للمتضررين من الزلزال». وأشار أردوغان إلى أن جميع المبالغ التي ستُجمع خلال الحملة، سيتم إنفاقها من أجل المتضررين من الزلزال. ولفت إلى أن كافة مؤسسات الدولة وطواقمها وجميع أبناء الشعب التركي سيقفون صفا واحدا لدعم المتضررين من الزلزال. وبحسب موقع «تي آر تي وورلد» التركي الإخباري، فإن الحملة جمعت حتى منتصف الليل بتوقيت غرينتش أكثر من 6.11 مليارات دولار، وسط مشاركة واسعة من مختلف الأوساط التركية. وقال الموقع إنه اعتبارا من بداية مارس المقبل، سيتم وضع الحجر الأساس لـ30 ألف وحدة سكنية، «وبذلك سنكون قد بدأنا إعادة إعمار المناطق المهدمة».