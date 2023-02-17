«الناتو»: الزلزال يشكل الضربة الأكثر تأثيراً على تركيا

عربيات ودوليات

بروكسل- الوكالات: أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن 3500 فريق بحث وإنقاذ يعمل في المناطق المنكوبة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 42 ألف شخص في تركيا وسورية. وأضاف في مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ امس أن بلاده ستوفر المزيد من الخيام للمنكوبين داعياً دول الحلف الاطلسي إلى المساعدة. بدوره، قال أمين عام «الناتو» إن الحلف أرسل فرقاً من المتخصصين في الإغاثة والإنقاذ إلى المناطق المنكوبة بتركيا، وأضاف أن دول الحلف تعمل على مدار الساعة لنقل المساعدات إلى أنقرة. وأوضح أن الزلزال يشكل الضربة الأكثر تأثيراً على تركيا، مؤكداً دعم الحلف لها. كذلك أكد أن تركيز الناتو ينصب على إغاثة المنكوبين من الزلزال ونقل معدات الإيواء إلى تركيا.