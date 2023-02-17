وزير الخارجية العراقي: لسنا حديقة خلفية لأي بلد

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن «التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران يؤثر على العراق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر» نظرا لاحتفاظه بعلاقات جيدة مع الطرفين وقال فؤاد حسين في تصريحات تلفزيونية إن «من مصلحة العراق عدم توتر العلاقات في المنطقة» مشيرا إلى «إمكانية إدارة بغداد للأزمة بين واشنطن وطهران، في حال لم يتمكن البلدان من حل خلافاتهما». ولفت إلى أن العراق «تبادل وجهات النظر مع واشنطن بشأن أسباب توقف المفاوضات النووية الإيرانية وكيفية تحريك المسار» مؤكداً في الوقت ذاته أن «بغداد ليست حديقة خلفية لأي بلد كان، والعراقيون واضحون في هذا الاتجاه».

وأضاف وزير الخارجية العراقي أن «التأثير الإيراني على بغداد موجود ولكن ذلك لا يعني أن القرار بشأن القضايا المصيرية في بغداد بيد طهران» متابعا «هناك اتجاه واضح في السياسة العراقية، بوجوب السير باتجاه استقلالية القرار العراقي في كثير من المجالات». وأردف حسين أن «العراق لم يكن له سيادة، إذ شهد تدخلات عسكرية كثيرة على مدى العقود الماضية» مؤكداً أن «بغداد بدأت تتنفس الصعداء في عام 2017، بعد الانتهاء من قتال «داعش» وأخذت خطوات مهمة نحو السيادة ولكن ليس بشكل كامل». وأشار إلى أن جانباً من عدم تحقيق السيادة كاملة، كان تأثير بعض دول الجوار على المجتمع العراقي، مثل إيران لافتاً إلى أن «هناك ارتباطات فكرية وأيديولوجية مع طهران، وهذا واقع». وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

