نقاش أميركي - إسرائيلي «صاخب» بشأن المستوطنات

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: يبحث مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل، مشروع قرار سيطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فورا.

ويجدد النص التأكيد على أن المستوطنات، بما فيها تلك التي في القدس الشرقية، ليس لها شرعية قانونية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة أمام تحقيق حل الدولتين. كما يدعو مشروع القرار إلى عدم تغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة.

وقال دبلوماسيون إنه من المرجح تصويت المجلس على المشروع الذي صاغته الإمارات ممثلة الدول العربية بالمجلس المكون من 15 عضوا بالتنسيق مع الفلسطينيين يوم الاثنين المقبل. في السياق ذاته قال موقع «والا» الإسرائيلي إن الإدارة الأميركية تعد خطوات أخرى للرد على قرار تل أبيب بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على 9 بؤر عشوائية. ونقل موقع «والا» أن النقاش الذي أجراه البيت الأبيض مع ممثل الحكومة الإسرائيلية وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بهذا الشأن كان حادا وصاخبا. وكشف أن ديرمر أبلغ الإدارة الأميركية أن الجناح اليميني المتشدد في الحكومة أراد التصديق على 14 ألف وحدة استيطانية وليس 10 آلاف. كما أراد إضفاء الشرعية على أكثر من 20 بؤرة استيطانية عشوائية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب التصديق على عدد أقل من ذلك.

ومنحت حكومة نتانياهو يوم الأحد تراخيص بأثر رجعي لـ 9 مواقع استيطانية بالضفة، وأعلنت عن بناء عدد كبير من المساكن الجديدة بالمستوطنات القائمة، ما دفع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقول إنه «منزعج بشدة».

الى ذلك حذر رونين بار رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية «الشاباك» وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن سياسته في القدس المحتلة من شأنها تفجير الأوضاع الأمنية، بينما قامت قوات الاحتلال بتفجير منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل. ويقع منزل الجعبري الذي تقطنه زوجته وأطفاله في الطابق الأخير من بناية سكنية مكونة من 4 طوابق في منطقة قيزون قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل.

في سياق مواز نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية أنه نبّه بن غفير إلى أن إجراءاته في القدس من شأنها دفع مزيد من الفلسطينيين إلى دائرة تنفيذ العمليات.

ورفض ديوان بن غفير التطرق إلى حيثيات المكالمة الهاتفية، لكنه قال إن الوقت حان لتغيير نهج التعامل مع الفلسطينيين في القدس ويشن بن غفير أيضا حملة على الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ورد المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية بتنفيذ «عصيان» احتجاجا على اتخاذ إجراءات تهدف إلى التضييق عليهم.

