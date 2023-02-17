روسيا تهدد الغرب بـ «حرب فضائية»

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عواصم- الوكالات: حذر نائب مدير إدارة منع انتشار الأسلحة والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف امس من أن البنية التحتية المستخدمة في الفضاء للأغراض العسكرية في أوكرانيا يمكن أن تصبح هدفاً مشروعاً لضربة انتقامية.

وقال فورونتسوف إن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لمكونات البنية التحتية المدنية في الفضاء بما في ذلك البنية التحتية التجارية لأغراض عسكرية هو «اتجاه خطير» يتجلى بوضوح في مسار الأحداث في أوكرانيا.

وفي وقت سابق أكد مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف أن الدول الغربية تستخدم بنشاط إمكانات البنية التحتية الفضائية المدنية، أولا وقبل كل شيء مجموعة من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض لدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية. وقال يرماكوف: «نؤكد أن مثل هذه البنية التحتية شبه المدنية، إذا ما استخدمت في عمل عسكري ضد روسيا، قد تصبح منطقيا هدفًا مشروعًا لضربة انتقامية».

الى ذلك، توقع قائد مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين السيطرة على باخموت، مركز المعارك الجارية في شرق أوكرانيا، في مارس أو أبريل. وقال بريغوجين في مقاطع فيديو نشرت ليل الأربعاء إلى الخميس على تليغرام إنه «من أجل السيطرة على باخموت، يجب قطع كل طرق الإمدادات» منددا بـ«البيروقراطية العسكرية الرهيبة». من جانبه، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو امس في لقاء نادر مع وسائل إعلام أجنبية في مينسك، أن بلاده لن تشارك في القتال في أوكرانيا بجانب القوات الروسية إلا إذا تعرضت لهجوم. وقال لوكاشينكو «إنني مستعد للقتال مع الروس من أراضي بيلاروسيا في حالة واحدة فقط: إن دخل ولو جندي واحد من هناك (أوكرانيا) حاملا سلاحا إلى أراضينا لقتل مواطنينا».

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن على أوكرانيا أن تعمل على تحقيق النصر بحلول فصل الربيع. وتحدث زيلينسكي عما سماه «قربَ عجز روسيا عن سدّ حاجتها من مشاة البحرية».

وكان مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وصف الوضع في أوكرانيا بالمقلق. وقال بوريل إن عدد الجنود الروس حاليا هو ضعف ما كان عليه قبل الحرب. وتتزامن هذه التصريحات مع إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية عن حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا. وفي أول تعليق روسي على تلك العقوبات، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إنها جزء مما وصفها بـ«حرب هجينة» تُشنّ على بلاده.

