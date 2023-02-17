مصر.. إدراج 140 من أنصار «بيت المقدس» على قوائم الإرهابيين

عربيات ودوليات

أدرجت مصر،140 عنصراً إخوانياً من أنصار جماعة «تنظيم بيت المقدس»،على قوائم الإرهابيين، وذلك وفقاً لقانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار النيابة العامة رقم 1 لسنة 2023 أمس ، بإدراجهم على قوائم الإرهابيين، وجاء القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017، وحكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا الصادر في 2 مارس 2020 وعلى الحكم الصادر من محكمة النقض في 25 نوفمبر 2021 في الطعن رقم 5508 لسنة 91 قضائية والذى سبق وأقيم طعنا على الجنايات تقرر إدراج 104 عناصر من جماعة انصار بيت المقدس على قائمة الإرهاب. ووجهت للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية بهذا المسمى والتى تعتنق أفكارا تكفيرية متطرفة، قائمة على تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء المسحيين، وأموالهم، واستهداف دور عبادتهم، وتنفيذ أعمال عدائية، ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن استهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحي لقناة السويس، والسفن المارة، بغرض إسقاط الدولة، والتأثير على مكوناتها الاقتصادية، والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.