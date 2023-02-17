أديمي قاد دورتموند إلى الفوز على تشلسي

دوليه

استغل بوروسيا دورتموند الألماني عاملي الأرض والجمهور وحقق الأهم بفوزه على ضيفه تشلشي الإنكليزي 1-0 أول من أمس على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» في دورتموند في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. وسجل كريم أديمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63. ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن في السابع من مارس المقبل.

وكان دورتموند صاحب الافضلية أغلب فترات المباراة لكن الفرص الخطيرة كانت لتشلسي والتي لو استغلها مهاجموه لعاد لانتصار ثمين من خارج القواعد.

وأبقى مدرب دورتموند الكرواتي إدين تيرزيتش على القائد ماركو رويس وقطب الدفاع الدولي ماتس هوملس على دكة البدلاء، فحمل الدولي الانكليزي الواعد جود بيلينغهام شارة القائد. كما لعب الدولي العاجي سيباستيان هالر أساسيا للمرة الاولى في المسابقة مع ناديه الجديد عقب تعافيه من سرطان الخصيتين. في المقابل، دفع غراهام بوتر بثلاثة وافدين جدد في الانتقالات الشتوية حسب قوانين الاتحاد الأوروبي للعبة، هم البرتغالي جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد الإسباني والأوكراني ميخايلو مودريك القادم من شاختار دانييتسك والأرجنتيني إنسو فرنانديس المنضم من بنفيكا البرتغالي. وضغط بوروسيا دورتموند منذ البداية لكن دون خطورة على مرمى الدولي الإسباني كيبا اريسابالاغا. وانتظر دورتموند الدقيقة 18 لتهديد مرمى ضيوفه عندما تلقى المدافع الأيسر ماريوس وولف كرة خلف الدفاع من الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام فانطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة لكنه سددها برعونة خارج المرمى. وكاد هالر يفعلها اثر تمريرة من يوليان براندت داخل المنطقة سددها من مسافة قريبة بجوار القائم الايسر للحارس كيبا (27).

وأهدر فيليكس فرصة ذهبية لمنح التقدم للنادي اللندني عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من زياش داخل المنطقة فسددها فوق العارضة (32).وحذا حذوه أديمي بتسديدة مماثلة من حافة المنطقة اثر تمريرة من براندت مرت فوق العارضة (34).

وتابع فيليكس إهدار الفرص عندما تلقى كرة رائعة من الألماني كاي هافيرتس داخل المنطقة فتلاعب بالمدافع وولف وسددها من مسافة قريبة في العارضة قبل أن يشتتها الدفاع (38).

وكان تشلسي الأفضل في بداية الشوط الثاني، وأنقذ الحارس السويسري غريغور كوبل مرماه من هدف محقق بتصديه لركلة حرة مباشرة للمدافع ريس جيمس من خارج المنطقة (55).

وتابع كوبل تألقه وابعد تسديدة قوية في الدقيقة 62 لجيمس من داخل المنطقة إلى ركلة ركنية ارتدت بهجمة قادها أديمي اثر تلقيه كرة من المدافع الدولي البرتغالي رافايل غيريرو فانطلق من منتصف الملعب وتلاعب بفرنانديس وتوغل داخل المنطقة مراوغا كيبا قبل أن يسددها بيمناه داخل المرمى الخالي (63).

وأبعد إيمري دجان كرة من خط المرمى اثر تسديدة قوية لكوليبالي من مسافة قريبة تصدى لها الحارس كوبل وكانت في طريقها الى معانقة الشباك (78).

