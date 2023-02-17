ريال مدريد اكتسح ليتشي برباعية

دوليه

أعاد المهاجم كريم بنزيمة التوازن محليا إلى فريقه ريال مدريد حامل اللقب والمنتشي بتتويجه السبت بلقب مونديال الأندية في المغرب، بقيادته إلى فوز كبير على ضيفه إلتشي 4-0 أول من أمس في ختام المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل بنزيمة هدفين من ركلتي جزاء (31 و45+1) رافعا رصيده إلى 11 هدفا على لائحة هدافي الليغا بفارق ثلاثة أهداف خلف مهاجم برشلونة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتصدر، بعدما افتتح ماركو أسنسيو التسجيل في الدقيقة الثامنة، واختتم البديل الكرواتي لوكا مودريتش المهرجان بالهدف الرابع (80). واستعاد النادي الملكي نغمة الانتصارات المحلية بعد خسارته المفاجئة أمام مضيفه ريال مايوركا 0-1 في المرحلة العشرين والتي غاب عنها بنزيمة بسبب الإصابة.

وهو الفوز الخامس عشر لريال مدريد هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 48 نقطة مقابل 56 لبرشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد إلتشي عند تسع نقاط في المركز الأخير. وأقام لاعبو إلتشي ممرا شرفيا للاعبي النادي الملكي الذين احتفلوا مع جماهيرهم بتتويجهم بلقب مونديال الأندية عقب الفوز على الأهلي المصري (4-1) في نصف النهائي، والهلال السعودي (5-3) في المباراة النهائية.

وكاد المدافع الدولي البرازيلي إيدر ميليتاو يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (4). ونجح أسنسيو التقدم لريال مدريد عندما تلقى كرة من داني كارفاخال فتلاعب بمدافعين وتوغل داخل المنطقة قبل أن يتابعها زاحفة بيسراه على يمين الحارس إدغار باديا (8).

وجرب الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي حظه بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة أبعدها الحارس باديا بصعوبة إلى ركنية لم تثمر (21). وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء اثر لمسة يد على المدافع التشيلي إنسو ريكو اثر رأسية لبنزيمة من مسافة قريبة فانبرى لها الأخير بنجاح مسجلا الهدف الثاني (31).

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء ثانية اثر عرقلة رودريغو داخل المنطقة من المدافع 4 فانبرى لها بنزيمة مجددا مسجلا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (45+1) رافعا رصيده الى 11 هدفا هذا الموسم. وحرم الحارس باديا بنزيمة من الهاتريك عندما تصدى لتسديدته الزاحفة من داخل المنطقة (53). وأبعد باديا تسديدة قوية «على الطاير» لأسنسيو الى ركنية (64). وختم مودريتش المهرجان بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (80).

