سيتي انتزع الصدارة من أرسنال

دوليه

حسم نادي مانشستر سيتي الموقعة النارية مع مضيفه أرسنال عندما تغلب عليه 3-1 وانتزع منه الصدارة أول من أمس على ملعب الإمارات في لندن في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز. وتناوب على تسجيل ثلاثية «سيتيزنس» البلجيكي كيفن دي بروين (24)، جاك غريليش (72)، والنروجي إرلينغ هالاند (82)، فيما أحرز بوكايو ساكا هدف أرسنال الوحيد (42 من ركلة جزاء). وارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، وهو نفس رصيد أرسنال الذي بات ثانياً بفارق الأهداف مع مباراة مؤجلة. وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها أرسنال الصدارة منذ نوفمبر الماضي، لكنه أهدر نقاطاً في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة (قبل اليوم) حيث فاز مرتين مقابل تعادلين وهزيمة. لكن خسارته اليوم لم تقض على آماله بالفوز باللقب، إذ ما زال أمامه 16 مرحلة، إضافة إلى خوضه مباراة أقل عن منافسه. بدوره قلل المدرب بيب غوارديولا من أهمية انتزاع فريقه مانشستر سيتي صدارة الدوري.

وأبلغ غوارديولا الصحافيين «آرسنال لديه مباراة مؤجلة لذا فأنا اعتبره في الصدارة، تتبقى العديد من المباريات، وهناك مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، الكثير من المباريات، والعديد من الصعوبات على الجميع. لكن المهم هو أنه كان من الممكن أن نأتي إلى هنا قبل عدة أسابيع ونحن نتأخر بثماني أو تسع نقاط، الخسارة هناك كانت ستعقد موقفنا». وأضاف “لكن الآن بعد إهدار أرسنال عدة نقاط، حضرنا إلى هنا مع فرصة تقليص الفارق وفزنا بالمباراة». وسيستضيف سيتي منافسه آرسنال في نهاية أبريل، وهي الفترة التي يعتقد غوارديولا أن المنافسة فيها ستكون على أشدها. وقال «المنافسة ستتشكل في آخر ثماني أو عشر مباريات، ما زالت هناك 15 مباراة، العديد من المباريات المرهقة للاعبين». وتحسر ميكل أرتيتا مدرب آرسنال على الأخطاء الفردية التي كلفت فريقه الكثير. وقال أرتيتا المساعد السابق لغوارديولا «كانت معركة بين فريقين، وأهدى فريقي الأهداف للسيتي، على الجانب الآخر اتيحت لنا ثلاث

فرص لم نستغلها. لدي إيمان قوي الآن أكبر مما كان قبل المباراة بفضل الأداء الذي قدمناه أمامهم. سيتي? أراد اللعب بشكل مختلف عما أردنا وبفضل جماهيرنا فيمكن أن نفعل أي شيء».

