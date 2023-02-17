تبرع قياسي من جوردان إلى منظمة خيرية

دوليه

سيتبرع أسطورة كرة السلة الاميركية مايكل جوردان بمبلغ قياسي قدره 10 ملايين دولار لمؤسسة «مايك اي ويش» (تمنى أمنية) للاحتفال بعيد ميلاده الستين اليوم، وفق ما جاء في بيان أول من امس. ويُعتبر تبرع نجم شيكاغو بولز السابق لهذه الجمعية والذي يهدف إلى تحقيق أمنيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامَين و18 عامًا والذين يعانون من أمراض خطيرة، الأكبر في تاريخ المنظمة غير الربحية ومقرها ولاية أريزونا والتي تأسست منذ 43 عامًا. ويملك حامل لقب دوري «أن بي ايه» ست مرات ارتباطا طويلا مع المنظمة، حيث عمل أولاً معها في عام 1989. وجاء في بيان للمؤسسة أن الملياردير الذي سيبلغ عامه الستين يأمل في أن تُلهم لفتته الآخرين للتبرع للمؤسسة. ونقل البيان عن جوردان قوله «على مدار 34 عامًا الماضية، تشرفت بالشراكة مع «مايك اي ويش» والمساعدة في جلب الابتسامة والسعادة للعديد من الأطفال».

