عودة ايجابية لألكاراس

دوليه

حقق الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيًا عالميًا، عودة ايجابية الى المنافسات بعد غياب أربعة أشهر بسبب الاصابة، وبلغ أول من أمس الدور ربع النهائي من دورة بوينوس أيرس على الاراضي الترابية بفوزه على الصربي لاسلو دييري. وعانى ابن الـ19 عامًا قليلا على مدى ساعتين قبل أن يسقط منافسه المصنف 57 عالميًا 6-2، 4-6، 6-2. وغاب الاسباني عن الملاعب منذ منتصف نوفمبر الماضي عندما اضطر للانسحاب خلال مباراته في ربع نهائي دورة باريس للماسترز لإصابة في قدمه، أبعدته عن المنافسات بما فيها البطولة الختامية في نهاية العام الماضي وأستراليا المفتوحة مطلع الحالي ليخسر صدارة التصنيف العالمي للصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي حقق اللقب.

وقال ألكاراس بعد الفوز “إنه شعور رائع أن أفوز مجددًا. مر وقت طويل من دون أي منافسة أو مباريات، كنت أتعافى فقط، أخيرًا حققت فوزي الاول في 2023». وتابع حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة “أنا سعيد جدًا. لم أتوقع هذه الاجواء الرائعة الداعمة لي. لذا أشكر جماهيري هنا وأتمنى أن أستمر بهذه الطاقة».

