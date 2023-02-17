ساليرنيتانا أقال مدربه

دوليه

أقال نادي ساليرنيتانا الايطالي الجريح مدربه دافيدي نيكولا للمرة الثانية في غضون شهر وعيّن البرتغالي باولو سوزا بدلا منه. وجاء في بيان مقتضب للنادي اول من أمس «يعلن ساليرنيتانا أنه يعفي السيد دافيدي نيكولا من مهامه كمدرب للفريق الاول». في منتصف يناير الفائت، أعلن ساليرنيتنا عن إقالة مدربه بعد الخسارة المذلة 8-2 أمام أتالانتا. ولكن المالك دانيلو إيرفولينو غيّر رأيه بعد يومين ومنح الفرصة للمدرب الذي أبقى الفريق بأعجوبة في دوري الاضواء الموسم الماضي. لكن ذلك لم يدم طويلا بعد سقوط الفريق الاثنثن ضد فيرونا (1-0)، أحد منافسيه للبقاء هذا الموسم. ونشر ساليرنيتانا سريعًا صورًا تظهر سوزا في التدريبات وقال في بيان «يعلن ساليرنيتانا أنه توصل إلى اتفاق مع السيد باولو سوزا وأوكل إليه قيادة الفريق الأول». ويحتل الفريق المركز السادس عشر في الدوري على بُعد أربع نقاط من أول مراكز الهبوط، وأمام نقطتين من سبيتسيا السابع عشر الذي أقال بدوره لوكا غوتي أول من أمس. يلتقي ساليرنيتانا مع ضيفه لاتسيو الاحد فيما يحل يوفنتوس على سبيتسيا.