الزمالك يواجه المريخ اليوم والأهلي أمام الهلال غداً

دوليه

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وستكون المواجهات المصرية السودانية هي الأهم في تلك الجولة.ويخرج الزمالك والأهلي لمواجهة المريخ والهلال على الترتيب.ويسعى كل من الزمالك والمريخ اليوم لتصحيح المسار بعد الخسارة في الجولة الأولى في مواجهة يستضيفها ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية ضمن المجموعة الرابعة. ويتطلع الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا لعبور عقبة المريخ وتعويض الخسارة على ملعبه أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف بعد عودة الانتصارات بالفوز على سموحة بالدوري.على الجانب الآخر يسعى المريخ بقيادة مدربه البرازيلي ريكاردو للفوز أيضا بعدما خسر الأخير على يد الترجي في تونس. ويستضيف ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان غدا (السبت) صراعا مثيرا بين الأهلي المصري وصيف النسخة الماضية ومضيفه الهلال السوداني ضمن المجموعة الثانية وسيلعب اللقاء بدون جماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.ويسعى الأهلي لتقديم مستويات مميزة مع مدربه السويسري مارسيل كولر في مواجهة الهلال بعد تأجيل لقاء الجولة الأولى ضد القطن الكاميروني للانشغال بمونديال الأندية. الأهلي يفتقد لجهود عمرو السولية لاعب خط الوسط للإصابة وخالد عبدالفتاح للإيقاف ولكن الفريق المصري يعول على تألق الموهوب أحمد عبدالقادر وأيضا انطلاقات حسين الشحات ومحمود كهربا.

