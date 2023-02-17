جولة إقالة واستقالة.. والصدارة بيضاء

محلية

مازالت صدارة دوري الدرجة الممتازة من نصيب الكويت بعد ختام الجولة الرابعة عشرة، حيث وسع الفارق مع اقرب منافسيه العربي رغم تعادله مع الفحيحيل 3-3 رافعا رصيده الى 27 نقطة، لكن الابيض لم يكن مقنعا بما ان صفوفه تضم العديد من اللاعبين المتقاربين في مستوياتهم، ويبدو ان كثرة هذه النوعية من اللاعبين تجعل الجهاز الفني بأن لايحسن اختيار التشكيلة المناسبة. فمن غير المنطق ان الفريق في مباراتين متتاليتين امام الساحل والفحيحيل يفتقد التركيز، ويؤخذ على الجهاز الفني اصراره على اجراء تبديلات بنفس المراكز وكأنه يريد ان يرضي كل اللاعبين دون النظر لما يقدمه اللاعب من عطاء. بينما العربي فرط بفرصة مناسبة له ليقلص فارق النقاط مع الابيض، فتعثر امام الجهراء بالخسارة 1-2 ليتجمد رصيده عند 22 نقطة، متفوقا على كاظمة بفارق الاهداف. وتعد هذه الخسارة الاولى للفريق تحت قيادة المدرب روسمير سفيكو، فلم يستطع الاخضر ان يحافظ على تقدمه امام الجهراء حيث وقع باخطاء غريبة تحديدا من الدفاع وحارس المرمى سليمان عبدالغفور كلفته بالعودة مهزوما. في حين كاظمة استطاع ان يتدارك نفسه مستغلا ظروف السالمية ليهزمه 3-1 ويرفع رصيده الى 22 نقطة متساويا مع العربي. وما ميزه انه استثمر التفاصيل الصغيرة عبر محترفه الاردني احمد عرسان الذي كان الاكثر جهدا وعملا.

ويعد الجهراء الاكثر تميزا في هذه الجولة محققا فوزا ثمينا على حساب الاخضر ليصبح من الفرق المرشحة بقوة على المراكز المتقدمة، حيث حل رابعا برصيد 21 نقطة وما يميز الفريق الروح القتالية للاعبيه، ونجاحاته تتطلب منه الاستمرارية على نفس النمط لكي يبقى في المقدمة.

الأصفر عاد

اما القادسية فنجح في استعادة بعض ملامحه التي كانت غائبة عنه في الجولات الماضية عقب فوزه الكبير على النصر 5-1 ليكون خامسا وكان بأمس الحاجة للنقاط الثلاث لكي يبقي على حظوظه بالمنافسة مع الفرق الستة واستطاع ان يقدم افضل مستوياته وعليه ان يواصل السير بثقة في المباريات القادمة من اجل ارضاء جماهيره.

أما المراكز من السادس حتى التاسع فالمنافسة شرسة عليها ما بين اكثر من فريق، ويعد الفحيحيل صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة من افضل الفرق التي تقدم مستويات جيدة بعدما احرج الكويت ليتعادل معه 3-3 ،واما النصر المتساوي معه بنفس الرصيد يعيش في حالة تذبذب لتأتي الهزيمة من القادسية لتقصي مدربه محمد المشعان وكان الفريق قد ظهر بحالة فنية ضعيفة.

ولم يكن السالمية ببعيد عنه فهو الآخر يمر بظروف غير مستقرة ادت لخسارته امام كاظمة 1-3 ليظل على رصيدة السابق 16 نقطة بالمركز الثامن، وما يؤكد على ان الاجواء بالنادي غير طبيعية اعلان الرئيس الشيخ تركي اليوسف استقالته مما سيكون لها انعكاس سلبي على الفريق في المراحل القادمة. وفي صراع القاع حقق الساحل فوزه الثالث على حساب التضامن 1-0 الا انه ظل متذيلا الترتيب 12 نقطة، والتضامن تاسعا برصيد 14 نقطة، والغريب ان كلا الفريقين تجدهما امام الفرق الكبيرة يقدمان مستويات لافتة لكن ظهرا في اللقاء الأخير بصورة باهتة.

