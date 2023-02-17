القادسية لمواصلة الصدارة في «اليد»

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يسعى القادسية إلى مواصلة تصدره دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد عندما يلتقي الصليبخات في 08:00 مساء اليوم ضمن الجولة الـ 14 من البطولة والتي تشهد لقاءين آخرين يجمعان العربي مع اليرموك في 04:30، وبرقان مع الفحيحيل في 06:15، وتقام المباريات الثلاث على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر القادسية ترتيب الفرق برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين عن اقرب مطارديه الكويت حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة (24 نقطة)، يأتي بعدهما السالمية والعربي والصليبخات على التوالي برصيد 14 نقطة لكل منهم، ثم برقان 13 نقطة، وكاظمة 10 نقاط، والفحيحيل 8 نقاط، واليرموك 5 نقاط، وأخيراً القرين نقطتين.

ويمني الأصفر النفس اليوم بالتقدم خطوة جديدة في طريق اللقب الغائب عن خزائنه منذ أعوام طويلة وكسر احتكار الكويت للبطولة في المواسم العشرة الماضية. ويقود القادسية المدرب الصربي بوزو الذي يبلي بلاء حسناً مع الفريق لغاية الآن من خلال تحقيق الفوز في جميع مواجهات البطولة. ولن تكون مهمة القادسية سهلة اليوم في ظل المستويات المميزة التي يقدمها الصليبخات في الفترة الأخيرة، لكن الأصفر يدرك جيداً أن أي هفوة قد تطيح آماله في تحقيق اللقب الغائب.

