«الخليج» بطل «التعليم العالي للبادل»

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توج فريق جامعة الخليج بلقب مسابقة البادل ضمن دورة الالعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتستمر حتى 6 ابريل المقبل بعدما نجح في التغلب على فريق الجامعة الاميركية في الكويت بمجموعتين دون مقابل (6-4، 7- 6).

وحسم فريق «الخليج» اللقب في اللحظات الاخيرة نظرا لتقارب المستوى خلال المنافسات التي استضافتها جامعة الكويت للعلوم والتكنولوجيا بالدوحة. وتأهل فريق «الخليج» للمباراة النهائية بعدما تغلب على الجامعة العربية المفتوحة، بينما نجح فريق الجامعة الاميركية في الكويت في الفوز على الجامعة الاميركية الدولية، ومثل فريق جامعة الخليج محمد الشطي وعيسي قبازرد. وقدم فيصل المقصيد رئيس الاتحاد المدرسي والتعليم العالي رئيس اللجنة العليا للدورة الشكر للقائمين على كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بعد تسخيرهم امكانات الكلية كافة لإنجاح المنافسات خاصة ان البادل تعد احدى الفعاليات التي تم ادراجها في النسخة الثانية طبقا لطلب الكليات المشاركة، وقال: «نبارك لجامعة الخليج التتويج باللقب وايضا نبارك لجميع اللاعبين الذين شاركوا في المنافسات على تقديمهم المستوى المتميز خاصة ان اللقب حسم لجامعة الخليج بعد منافسة قوية مع الجامعة الاميركية في الكويت». من جانبه، أكد احمد الفضلي رئيس القسم الرياضي بجامعة الخليج ان تتويج الجامعة بلقب مسابقة البادل جاء عن جدارة واستحقاق رغم المنافسة القوية سواء في الادوار التمهيدية او النهائية، وقال: «شهدت النسخة الاولى للبادل مشاركة كبيرة من الجامعات والكليات .. وهنا نوجه الشكر للجنة العليا المنظمة للدورة على تعاونها وإدراج البادل ضمن المنافسات ونتطلع لمشاركة أوسع في النسخة المقبلة». وفي منافسات الطائرة للسيدات حافظ فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على صدارة المجموعة الاولى بعدما نجح في تحقق الفوز الثاني والذي جاء على حساب كلية الكويت للعلوم، وتتساوي جامعة الخليج مع «التطبيقي» في عدد النقاط برصيد 4 لكل فريق بعدما حقق الفوز على الجامعة الاسترالية.

