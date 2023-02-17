«أزرق السلة» إلى الدوحة

محلية

توجه وفد منتخب كرة السلة اليوم الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في تصفيات كأس آسيا «النافذة الثانية» التي ستجمعه مع منتخبات الامارات وعمان وقطر خلال الفترة من 20 الى 23 فبراير الحالي. وترأس الوفد غازي العتيبي أمين الصندوق في الاتحاد وضم الوفد وليد التميمي إداري وسلمان رمضان مدرباً ومساعديه فانيا ستكوفيتش وطلال القلاف وخالد بوزبر وجهاد الغالي اختصاصياً للعلاج الطبيعي و12 لاعباً هم حسين الخباز ومحمد اشكناني والكسندر الغيص وحمد عدنان وعلي الهدهود ومحمد عدنان وعبدالمحسن مرتضى وعبدالعزيز الحميدي وتركي الشمري ويوسف بورحمه وعمران جوهر ويوسف الحمدان. بدوره، قال غازي العتيبي ان المنتخب استعد للتصفيات من خلال معسكر تدريبي اقامه في تركيا لعب من خلاله ست مباريات تجريبية مكنت الجهاز الفني من الوقوف على مستويات اللاعبين واختيار تشكيلته التي سيخوض بها التصفيات. وأضاف العتيبي ان الازرق يسعى للتأهل للمرحلة المقبلة من خلال تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث بغض النظر عن نتائج المنتخبات الاخرى، موضحاً ان الازرق لديه مواهب مميزة يسعى من خلالها أن يكون بين المنتخبات المتقدمة في المنطقة.