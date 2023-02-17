نصف نهائي كأس الأمير إلى 3 مايو

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أرجأ اتحاد الكرة موعد إقامة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الأمير إلى 3 مايو المقبل، بعد أن كان محدداً في وقت سابق في الأول من مارس المقبل، إذ سيلتقي في هذا الدور الكويت مع القادسية والعربي مع كاظمة. كما أجرى الاتحاد تعديلاً على جدول الدوري الممتاز، بحيث تقام الجولة السابعة عشرة أيام 2 و3 و4 مارس بعد أن كانت مقررة أيام 10 و11 و12 مارس، في حين ستقام منافسات الجولة الثامنة عشرة يوم 9 مارس وفي توقيت واحد بعد أن كانت محددة في 17 الشهر ذاته. ووفقاً للجدول الذي أصدره الاتحاد فإن منافسات القسم الأول للمجموعة الأولى من البطولة ستنطلق يوم 16 مارس بمشاركة الفرق الستة الأولى التي ستخوض منافسات القسم الثاني أيضاً بدءاً من 28 أبريل وحتى 31 مايو المقبلين، فيما تبدأ منافسات المجموعة الثانية يوم 15 الشهر نفسه بمشاركة الفرق التي احتلت المراكز من 7 إلى 10.