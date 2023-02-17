نهائي «كرة الصالات للسيدات» غداً

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يقام في 06:00 من مساء يوم غد اللقاء النهائي لبطولة كأس الاتحاد لكرة الصالات للسيدات بين فريقي الفتاة والتضامن على صالة نادي الكويت، ويسبقها في الرابعة عصرا على ذات الصالة، مباراة تحديد المركز الثالث وتجمع بين الكويت وفريق فتيات العيون. وتأهل فريق الفتاة إلى النهائي بعد فوزه على الكويت بركلات الترجيح (3-1)، في المباراة التي أقيمت مساء الأول من أمس على صالة نادي الفتاة، إذ تفوق الأبيض في الوقت الأصلي للمواجهة 3-2، ليتعادل الفريقان بفوز لكل منهما في مجموع المباراتين، ويحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ «الفتاة» بطل الدوري، وكانت المباراة الأولى انتهت لمصلحة الفتاة 4-3. في المباراة الثانية، لم تجد سيدات التضامن صعوبة في تجاوز نظيراتهن «فتيات العيون» بثمانية أهداف لهدف، ليتأهلن إلى المباراة النهائية، ويواصلن سعيهن لحصد أول ألقابهن في الموسم، وقد فازت سيدات «التضامن» في المواجهة الأولى 9-2.