بوابة البحر.. الدوحة تحيي ميناءها القديم

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احتفظت الدوحة وسط تطورها العمراني الحديث والمتسارع بعدة مواقع تراثية ذات بعد رمزي في تاريخ العاصمة القطرية، ومنها ميناء الدوحة القديم الذي يتمتع بموقع استراتيجي في قلب المدينة قرب سوق واقف الأكثر شهرة في المدينة، وقرب المتاحف ومناطق الجذب السياحي. ومع نمطه المعماري التراثي الذي اعيد ترميمه ليطابق الأصل أصبح ميناء الدوحة وهو احد بوابات المدينة القديمة في تجارتها مع العالم محطة للرحلات البحرية السياحية ومقصدا لخطوط الرحلات البحرية العملاقة واليخوت الفاخرة بما يوفره من مجموعة واسعة من المرافق والخدمات لزواره من المسافرين، بما في ذلك مكاتب الهجرة، والجمارك لضمان سلاسة الإجراءات، وخدمات الصرافة، ومواقف سيارات الأجرة والحافلات، وجولات بحافلات المدينة، وكذلك السوق الحرة، ومقهى، ومناطق انتظار ركاب وموظفي السفن السياحية. كما يوفر خدمات المعلومات السياحية المختلفة المقدمة من الهيئة العامة للسياحة.

