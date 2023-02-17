«الداخلية» تنفي تعرض مركبة أحد البنوك لـ «السطو»

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نفت وزارة الداخلية صحة ما أثير عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض مركبة تابعة لأحد البنوك لحادث سطو.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي: إن الحادث المشار إليه «حادث مروري بين شاحنة نقل نفايات وحافلة أسفر عن 12 إصابة» مشيرة إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة» في حينه، داعية الى ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله من أخبار تتعلق بالشأن الأمني واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

إلى ذلك، اسفر حادث تصادم بين مركبة وشاحنة على طريق كبد عن وفاة 3 اشخاص واصابة 3 اخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقيهم العلاج اللازم فيما تم استدعاء رجال الادلة الجنائية ورفع جثث المتوفين إلى الطب الشرعي وسجلت قضية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأنه ورد بلاغ الى ادارة العمليات المركزية يفيد بوجود حادث تصادم بين مركبة وشاحنة على طريق كبد، موضحة ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء مركز كبد الى موقع الحادث وعند وصول الفرقة تبين وجود 3 حالات وفاة و3 اصابات حيث تم انقاذ شخصين من المصابين كانا محشورين تحت الشاحنة وتم التعامل مع الحادث وتسليم الموقع للجهات المعنية.

