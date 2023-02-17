ومضات إنسانية في مواقف الإمام الكاظم (عليه السلام)

إيمانيات

الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) هو السابع من أئمة أهل البيت (عليهم السلام). لقد اشتهر الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) بكرم النفس وسخاء اليد والصدقة في السّر والعَلَن، وقضاء حوائج المحتاجين، يُحرّر العبيد، ويقضي دَين الغارم ويصلُ الرّحم. وكان من مكارم خلقه عفوُهُ عن المسيء، ومقابلتُهُ الإساءة بالإحسان.

تحفل سيرة الإمام الكاظم (عليه السلام) بالعديد من المواقف المضيئة، حيث جسّد الإمام الكاظم (عليه السلام) دور الإمامة بأجمل صورها ومعانيها، فكان أعبد أهل زمانه وأزهدهم في الدنيا وأفقههم وأعلمهم. وكان دائم التوجّه لله سبحانه حتى في أحرج الأوقات التي قضاها في السجون، حيث كان دعاؤه: «اللهمَّ إنّك تعلمُ أنّي كنتُ أسألُكَ أن تفرّغَني لعبادتك وقد فعلْتَ فلكَ الحمدُ». كما كان للإمام (عليه السلام) مكانة مرموقة على صعيد معالجة قضايا العقيدة والشريعة في عصره. لقد استلهم الإمام (عليه السلام) هذه المواقف المضيئة وخاصّة مواقفه الإنسانية العظيمة من كتاب الله العزيز ومن سيرة آبائه الكرام (عليهم السلام). عاش الإمام الكاظم (عليه السلام) مهتماً بكرامة الإنسان وحقوقه دأباً على سيرة آبائه وأجداده الطاهين.

ومن المواقف الإنسانية لدى الإمام الكاظم (عليه السلام) والتي كان لا يألو جهداً إلى السعي في ترسخ دعائمها لدى عامّة الناس والمجتمع، منها ما يبدو جليّاً على خطوات سيرته الشريفة، حثُّه على لمِّ شعث الناس على محور العدالة، والمحافظة على الحقوق العامّة والدعوة إلى توطيد أواصر الأخوة الإسلامية وإفشاء القيم الإنسانية والمبادرة إلى قضاء حوائج الإخوان، والنهوض بما تتطلبه حقوق الإنسان عموماً كإنسان بغض النظر عن انتمائه وجنسه وهويته.

وأمّا في حقوق الإخوان فكان الإمام الكاظم (عليه السلام) يمثّل العروة الوثقى للأخوة الإيمانية للتفاعل مع المؤمنين انطلاقاً من قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (الحجرات/ 10). وكان (عليه السلام) يسعى لتجسيد هذا المفهوم لدى عامّة الناس وخاصتهم، فتراه عادة يعود المرضى، وتارة يساعد الفقراء والمحتاجين، يقول (عليه السلام): «إنّ الله عزّوجلّ يقول: إنّي لم أُغنِ الغني لكرامة به عليَّ، وهو ممّا ابتَليتُ به الأغنياء بالفقراءِ، ولولا الفقراء لم يستوجب الأغنياءُ الجنّة».

وكان (عليه السلام) يدعو المؤمنين ويحثّهم إلى التواصل والتزاور، فإنّ ذلك يشدُّ أواصر الأخوة الإيمانية، ويقوي عقد الروابط الاجتماعية، يقول الإمام الكاظم (عليه السلام): «مَن زارَ أخاه المؤمن لله لا لغيره يطلبُ به ثواب الله وتنجُّزَ ما وعده الله عزّوجلّ وكلَ الله عزّوجلّ به سبعين ألف ملك من حين يخرجُ من منزله حتى يعودَ إليه يُنادونه ألا طبتَ وطابت لك الجنّة تتبوأتَ من الجنّةِ منزلاً». وهو بهذا التوجيه النبيل يريد أن يحض محبيه على أن يكونوا عناصر خير فاعلة داعية إلى الله بالقول والعمل، وأن تكون بيوتهم وجيوبهم مفتوحة أمام إخوتهم المؤمنين، إنّها التربية الروحية الإسلامية.. إنّه الإعداد الرسالي للنُّخب الإيمانية. كلّ ذلك من أجل مد جسور التعاون بين جميع أفراد البشر، وهذه هي بحد ذاتها دعوة صادقة لترسيخ الحقوق الإنسانية.

كرَّس الإمام الكاظم (عليه السلام) حياته كلّها من أجل الحقّ، وقد تأثر بفكره الإنساني حتى سجّانوه، لهذا تم نقله من سجن إلى سجن آخر. وهكذا وقف (عليه السلام) كما وقف قبله آباؤه وأجداده الطاهرين من أهل بيت النبوّة (عليهم السلام)، والذين كانوا يتابعون أداء الرسالة الإنسانية التي نهض بها الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتحمّلوا في سبيل ذلك أشد المعاناة، ولولا جهودهم الحثيثة، لما تحررت الأنام من نير العبودية.

