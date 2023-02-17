«منطقة آمنة» يناقش قصصاً اجتماعية متنوعة

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يعتبر مسلسل منطقة آمنة واحداً من أفضل المسلسلات الحديثة، والذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ عرضه على منصة شاهد. تدور أحداث المسلسل حول قصة انفصال زوجين عن بعضهما كواحدة من أشمل قصص الخلافات الزوجية والأسباب التي تؤدي للانفصال بين الأزواج في الفترة الأخيرة وتحديدًا في منطقة الخليج، حيث يركز المسلسل على أبرز المسببات بشكل مفصل والموجودة بشكل واضح في الدول الخليجية، كما يعرض المسلسل مجموعة من القصص الاجتماعية المتنوعة.

شارك في المسلسل نخبة من أهم الممثلين في دولة الكويت والخليج العربي هم: أسمهان توفيق. حسين المنصور. بلال الشامي. مي البلوشي. علي كاكولي. بثينة الرئيسي. علي الحسيني. أحمد بن حسين. فيصل العمري. زهرة الخرجي. عبدالرحمن العقل. عبد الله التركماني. شهد الراشد. سماح. أمل محمد. اخراج حسين دشتي وتأليف محمد حسن.

