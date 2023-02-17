«فؤش» لم يكن الوحيد نجوم في قبضة «اللصوص»

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تصدر اسم المطرب المصري، محمد فؤاد، تريند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول أخبار حول تعرضه للنصب بمبلغ مالي يصل إلى 12 مليون جنيه.

«فؤاد»، حرر محضرا بقسم الشرطة، اتهم فيه مجموعة من الأشخاص، بالنصب عليه في مبلغ 12 مليون جنيه، موضحا أنهم أوهموه بتكوين شركة عقارية، وحصلوا منه على المبلغ المتفق عليه في شروط التعاقد، ولم يلتزموا الاتفاق، واستمروا بالمماطلة في دفع الفوائد، والإخلال بشروط التعاقد على تكوين شركة عقارية فيما بينهم.

وتواصل حاليا جهات التحقيق بالقاهرة التحريات، في واقعة دعوى الفنان محمد فؤاد، ضد «م.م»، و«أ.ن»، و«أ.هـ»، و«هـ.م»، وآخرين، المتهمين بمخالفة شروط التعاقد معه على تكوين شركة عقارية، والاستيلاء منه على مبلغ 12 مليون جنيه.

إلهام شاهين

«فؤش»، لم يكن الفنان الوحيد الذي سقط ضحية لـ«سرقة أمواله» و«النصب عليه»، فالقائمة تشمل أسماء أخرى من أبرز نجوم الفن في مصر، ومن بينهم الفنانة إلهام شاهين، التي كشفت تفاصيل محاولة سرقة فيلاتها الخاصة، بعد تسلق أحد اللصوص سور فيلتها محاولًا سرقتها قبل إلقاء القبض عليه.

واعترف المتهم بمحاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بطريق المنصورية في الجيزة، عقب القبض عليه، بأنه كان يرغب في سرقة محتويات الفيلا، لاعتقاده أن الفيلا مهجورة، لكون الفنانة لا تقيم بها، مضيفا أنه راقب الفيلا سابقا وتأكد من كونها مغلقة ولا يتردد عليها أي شخص، وانتهز فرصة خلو الطريق من المارة وقفز عبر السور لداخل الفيلا، إلا أنه فوجئ بالخفير يطارده وتمكن من ضبطه.

وكشفت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، عن صحيفة السوابق الخاصة باللص، المتورط في محاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بطريق المنصورية في كرداسة، حيث تبين أنه يبلغ من العمر 22 سنة، يعمل عربجياً، ومقيم بقرية تابعة لمركز شرطة كرداسة، سابق اتهامه في 3 قضايا، آخرها قضية سرقة موتور، تحمل رقم 3860 جنح مركز كرداسة، لسنة 2019.

