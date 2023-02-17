أكرم حسني: نجاح «مكتوب عليا» أرجع ثقة الجمهور بي بعد فشل «رجالة البيت»

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فنان شامل ومبدع ومخترع شخصيات عديدة من خلال أعماله (سينما ودراما) ومؤخرا اقتحم عالم الغناء.. استطاع الوصول للجمهور بشكل سريع ونجاح متتال خلال السنوات السابقة، وتم تكريمه مؤخرا من خلال مهرجانات فنية عدة كبيرة داخل مصر بتصويت الجمهور له وكان لنا حوار خاص مع النجم أكرم حسني:

في البداية كيف تم تعاونك مع النجمين حميد الشاعري وهشام عباس من خلال أغنية السهر والانبساط؟

سعيد جدا بهذا التعاون مع قامات كبيرة مثل النجم هشام عباس والنجم حميد الشاعري بعد تخطيط كثير لوصول الأغنية للجمهور بشكل جيد بالإضافة إلى حبي لهما منذ الصغر وحاليا الحلم تحقق بعد سنين طويلة وتم التحضير للأغنية لطرحها في ليلة رأس السنة تازمنا مع إقامة الحفلات في ذلك اليوم لبداية عام جديد لتعبر عن اسم الأغنية السهر والانبساط.

هل أكرم حسني توقع نجاح مسلسل «مكتوب عليا» تحديداً بعد عدم نجاح «رجالة البيت»؟

كانت توجد منافسة كبيرة جدا في السباق الرمضاني لذلك قمت مبكرا بالتحضير للعمل وقراءة السيناريو بشكل جيد لكي أتمكن من المنافسة مع عمالقة الفن وتحديداً الكوميديا مثل أحمد مكي، ونجاح المسلسل جاء بعد إجهاد كبير جدا وتعاون مميز مع طاقم عمل من النجوم المشاركين جميعا في إظهار العمل بشكل يليق بالجمهور. بعد عدم نجاح مسلسل رجالة البيت كان لابد من مصالحة الجمهور والاستمرار، وأعتقد أن «مكتوب عليا» حقق النجاح المطلوب جماهيريا وقت عرضه.

ما أسباب عدم نجاح مسلسل رجالة البيت؟

لا أسباب محددة خصوصا أن الموضوع قائم على الاجتهاد والتوفيق من الله ولكن لم يشأ لنا النجاح والقدرة على المنافسة في ذلك التوقيت واعترفنا بفشل التجربة بذلك حينها على عدد من القنوات والمواقع الالكترونية لأنه من الشجاعة أن تعترف بعدم النجاح وتقوم بعدها بتدارك تلك اللحظات والعمل عليها لتحقيق النجاح والاستمرارية فيما هو قادم مثلما فعلت في مسلسل مكتوب عليا.

تعاونت مع الكينج محمد منير من خلال أغنية «يا للي» كيف تم التحضير للعمل؟

أنا من عشاق الكينج محمد منير منذ الصغر واشعر بالفخر بهذا التعاون مع قامة كبيرة مثله وناجح على مستوى العالم وليس مصر فقط وكان حلماً لدي من الطفولة أن اعمل مع محمد منير حتى «لو هيتكتب اسمي في آخر الأغنية ده فخر لأكرم حسني».

كيف تعاملت مع اتهامك بسرقة كلمات أغنية «يا للي»؟

في البداية كان لابد من المواجهة وتوضيح الحقيقة لأنني لست خائفاً من شيء ولا قمت بسرقة كلمات الأغنية وتمت المواجهة مع الشاعر عادل صابر وقتها وتمت تسوية الخلافات والتشابه بين الكلمات من خلال الشاعر والكاتب الكبير مدحت العدل خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي.

هل يوجد تعاون غنائي يجمعك مع مطربين خلال الفترة المقبلة؟

نعم بالفعل يوجد عمل غنائي خاص بمطربة ونجمة كبيرة ولكن لن أفصح عن أي تفاصيل إلا بعد الانتهاء من التحضيرات بشكل كامل ورسمي وستكون مفاجأة للجمهور.

سر غياب أكرم حسني عن رمضان 2023 بعد النجاح الكبير في رمضان الماضي؟

غيابي عن السباق الرمضاني جاء بسبب عدم وجود سيناريو مناسب لتقديمه للجمهور واخترت عدم المجازفة تحديدا بعد نجاح مسلسل مكتوب عليا، ولكن من المقرر أن أشارك في رمضان 2024 بعمل يليق بجمهوري «ربنا بيكرم بالنجاح، والجمهور بيحسن الظن فيا فمينفعش أخيب ظنه، وكل دور بعمله وربنا يكتبلي النجاح بتكون المسؤولية أكبر، ماينفعش استعجل أو استسهل بعد نجاح مكتوب عليا».

في الفترة الأخيرة تم تكريمك من مهرجانات فنية عدة داخل مصر كيف ترى تلك الجوائز؟ وهل هي مقياس لنجاح الممثل؟

سعيد جدا بتلك الجوائز التي حصلت عليها لأنها جاءت من خلال تصويت الجمهور... أما عن سؤالك هل مقياس للنجاح نعم أنا أرى ذلك لان نجاح الممثل ووصوله للجمهور في كل البيوت يعد نجاحاً تستحق عليه التكريم.

هل يوجد تحضير لأي أعمال سينمائية قادمة؟

نعم بالفعل يوجد تحضير خلال الفترة الماضية وقراءة العديد من السيناريوهات وتم الاستقرار واختيار قصة ستكون مفاجأة للجمهور ولن أروي عن تفاصيله حتى يتم الانتهاء من تحضيراته.

أخيرا حدثنا أكثر عن رجوع أكرم حسني للمسرح بعمل جديد يحمل اسم «حتى لا يطير الدكان» بعد نجاح مسرحية عطل فني والذي حققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها في 2020 بموسم الرياض؟

سعيد بالرجوع مرة أخرى لخشبة المسرح بعد غياب عامين منذ وقت عرض مسرحية «عطل فني» مع فريق عمل مليء بالنجوم وبهذا النجاح الذي تحقق وقتها من خلال موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية... أما عن مسرحية «حتى لا يطير الدكان» فتم عرضها أيضا خلال فعاليات موسم الرياض وحققت نجاحاً كبيراً بين الجمهور حيث تم التحضير لها منذ شهور عدة لتقديم عمل يليق بالجمهور العربي جميعا وليس مصر فقط وتدور حول إطار كوميدي تشويقي ولا تمت بأي صلة الى فيلم الزعيم عادل إمام «حتى لا يطير الدخان»، لافتا إلى أنها مسرحية كوميدية استعراضية فيها 3 أغان ولوحة استعراضية خاصة بدرة.

