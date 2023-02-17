أحمد زكي.. «امرأة واحدة لا تكفي»

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«الزوجة المناسبة»، عنوان يصلح لحكاية جديدة كشف تفاصيلها الماكيير المصري محمد عشوب، في حياة النجم الراحل أحمد زكي، بعدما طرح عليه «الإمبراطور» اسم الفنانة فريدة فهمي، والمطربة الراحلة وردة، ليساعده في اختيار إحداهما للزواج منها. عشوب، روى تفاصيل القصة خلال استضافته ببرنامج «ونقول كمان» الذي تُقدمه ياسمين الخطيب، عبر فضائية «النهار» المصرية، مشيراً إلى أنه رد على زكي، «لم يكن على معرفة بالفنانة فريدة فهمي، لذلك لن يستطع التدخل في الأمر، أما وردة، فيعرفها جيداً، وسيُفاتحها بالأمر».

وبحسب الماكيير المصري الشهير الذي كانت تربطه علاقة وطيدة بـ«زكي»، فإنه «ذهب إلى المطربة وردة، وأخبرها أن زكي، يريد أن يتقدم للزواج منها فكانت إجابتها: (مجنون)، ووافقت بشكل مبدئي على الأمر، وطلبت أن تجلس معه، مشيراً إلى أنه بالفعل بدأت تحضيرات حفل الخطبة، واتفق «زكي» و«وردة»، على محل شراء الشبكة، لتتفاجأ الأخيرة بعدم حضور الأول، وفقاً للموعد الذي اتفقا عليه.

«عشوب» كشف أن «زكي» برر له – بعد ذلك- غيابه عن حفل الخطوبة، بأنه «لن يتزوج بعد زوجته الفنانة الراحلة هالة فؤاد»، كاشفاً أن «وردة، لم تكن أول فنانة تتعرض إلى هذا الموقف على يد أحمد زكي، لكنه اختفى أيضاً يوم زواجه من الفنانة المصرية نجلاء فتحي التي كان يحبها».

وأوضح «عشوب»، أن «زكي عاش قصة حب كبري مع النجمة نجلاء فتحي لكنه كان يواجه مصاعب كثيرة في إتمام زواجه منها»، مضيفاً أن «نجلاء فتحي تحملته كثيراً ومنحته الكثير من الفرص للزواج منها لكنه هرب في آخر لحظة رغم حضور المعازيم لكن زكي لم يحضر الفرح». وأضاف، أن«النجم الراحل أبلغه أكثر من مرة أنه هناك ما يمنعه من الزواج والارتباط مرة أخرى، حيث كان يشعر بأنه يخون طليقته التي كان سيرتها على لسانه دوما». يشار هنا، إلى أن الفنان الراحل أحمد زكي، تزوج مرة واحدة وكانت من الفنانة هالة فؤاد، وظن عندما أنجبت «هالة» ابنه الوحيد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أنه حقق كل أحلامه، لكنه فوجئ بتصريح صحافي لها تعلن فيه عودتها للفن، وذلك بعدما اتفق معها أن تترك التمثيل، لذلك قرر الانفصال عنها ولكن ظلت علاقتهما قوية، وتردد أنه سقط مغشيا عليه عندما علم بخبر وفاتها. وفي حوار أجرته هالة فؤاد تحدثت عن زواجها من أحمد زكي، قالت: «استمر زواجنا لمدة عامين وأنجبت خلالهما ابننا هيثم ولكن زكي طلب منى بعد الإنجاب التفرغ للحياة الأسرية واعتزال الفن، فرفضت ووقع الطلاق». بدوره، تحدث أحمد زكي، في حوار قديم له عن هذا الزواج قائلا: «كنت أحلم ببيت وأسرة كبيرة وهالة كانت إنسانة راقية ولطيفة ومهذبة ومثلت معها ووجدتها نموذجا هائلا وتوسمت فيها زوجة رائعة». وتابع: «أعتقدت أنها لا تحب الفن واكتشفت أنها تعشقه، وبعد الإنجاب قررت هالة أن تعود للفن، فرفضت عودتها وفشلت في إقناعها وأصبحت عصبيا معها لدرجة كبيرة». وكشف «زكي» سبب رفضه عودة «هالة» للفن، قائلا: «أردت أن أحميها من هذا العالم القاسي بأضوائه ومشاكله التي لا تنتهي، لم نحتمل العناد انفصلنا واعترفت أني ظلمتها لأني استغرقت في حلمي لتأثيث بيت وعزوة لكن الحلم انتهى بشكل سريع».

