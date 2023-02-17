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برعاية صاحب السمو الأمير

اختتام مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم الـ 25

علي الفرحان
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الجمعة 17 فبراير 2023

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد حرص الأمانة العامة للأوقاف على خدمة القرآن الكريم ووضعه في المنزلة الأسمى بين أعمالها. واضاف الماجد خلال الكلمة التي القاها في الحفل الذي نظمته «الأمانة» لتكريم عدد من المشاركين في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده في نسختها الـ25 المعنونة «رعاية وسمو» والتي أقيمت برعاية أميرية سامية، موضحاً أن «أمانة الأوقاف» حريصة كذلك على ترسيخ أهدافها بزيادة عدد حفظة كتاب الله، معربا عن الفخر بتتويج كوكبة جديدة منهم. وتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه على دعم سموه لهذه المسابقة وتشجيع التنافس على حفظ كتاب الله. من جهته قال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالتكليف ناصر الحمد في كلمة مماثلة إن «الأمانة» ممثلة في الصندوق الوقفي للقرآن وعلومه تتشرف بأن تكون قائمة على خدمة كتاب الله، مبينا أن «الأمانة»حريصة على تقديم كل ما من شأنه تحقيق هذا الغرض الشريف ورفعة الدين الكريم إذ تتوج أعمالها سنويا بتنظيم هذه المسابقة منذ 25 عاما.


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