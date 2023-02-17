الفاضل ثَّمن تكريم سمو ولي العهد للفائزين بجوائز مؤسسة «التقدم العلمي»

وطن النهار

أعرب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدُّم العلمي د. خالد الفاضل عن شكره البالغ وتقديره لتفضُّل سموّ وليّ العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح «حفظه الله» رئيس مجلس إدارة المؤسسة برعاية وحضور حفل جوائز مؤسسة الكويت للتقدُّم العلمي لعامي 2020 و2021م، وجائزة الدكتور عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية في مجالَي التعليم والصحة، والذي أقيم في قصر بيان. وثمّن الفاضل عاليًا تشريف سموّه وتفضُّله لحضور حفل توزيع جائزة المؤسسة التقديرية؛ وقد حصل عليها عبداللطيف الحمد، والمرحوم بإذن الله الدكتور صالح العجيري، كما وُزِّعتْ جوائز التميُّز على 28 عالمـًا وباحثًا من الحائزين على جائزة الكويت، والتي تُعدّ من أهمّ الجوائز العربية والإقليمية، وجائزة جابر الأحمد للباحثين الشباب التي تمنحها المؤسسة للعلماء والباحثين من أبناء دولة الكويت من حملة الدكتوراه، بالإضافة لجائزة الدكتور عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية، والتي تُكرّم الأفراد والمؤسسات الذين يُسهمون من خلال أبحاثهم ومبادراتهم ومشاريعهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية. وقال الفاضل: إنّ هذه المناسبة فرصة كبرى للاحتفاء بالعلماء المتميزين، وتمجيد إسهاماتهم العلمية والبحثية والفكرية والحضارية، سعيًا لتحقيق إنجازات مُتميّزة تستفيد منها البشرية جمعاء، مشيرًا إلى أن المؤسسة تتشرّف برئاسة سموّ وليّ العهد مجلس إدارتها، وأنها تعمل وفق توجيهات سموّه السامية والرامية لتحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز دور العلم والعلماء، وتقديم كل الدعم للإسهامات الفكرية والعلمية.

واختتم الفاضل كلمته بتقديم الشكر وبالغ الامتنان إلى سموّ وليّ العهد لرعايته وتشريفه للحفل، مُقدّمًا تهاني المؤسسة والعاملين فيها للفائزين بجوائزها، مشفوعة بأصدق التمنيات لهم بدوام التميُّز والعطاء والنجاح.

