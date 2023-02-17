الماجد: خاطبنا الديوان لاستثناء موظفي «الأوقاف» من تحديد ساعات العمل

وطن النهار

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد ان تطبيق القانون من صميم عملي كوني وزيرا للعدل وواجب ان اطبق اللوائح والنظم المعمول بها بالوزارة وفي ديوان الخدمة المدنية، لافتا الى انه خاطب الديوان لاستثناء موظفي الاوقاف من تحديد ساعات العمل وبانتظار الرد منهم وان عدم تطبيق قرار الديوان يعد مخالفة صريحة للوزارة.

واضاف الماجد خلال رده على موظفي وزارة الاوقاف الذين نظموا اعتصاما في اروقة الوزارة: إن الكتاب المرسل لديوان الخدمة جاء بناء على دراسات من الجهات المختصة في وزارة الاوقاف وهم من حدد الاحتياج لفترة العمل في الوزارة، مشيرا الى انه نفذ قراراً معمماً على جميع جهات الدولة وهو بانتظار رد الديوان على طلب الوزارة استثنائها من القرار المعمم وفي حالة موافقتهم سيعود وضع دوام العاملين كما في السابق .

وخاطب الماجد احدى المعتصمات: «هل انتِ مقتنعة بأنك موظفة وتداومين 3 ساعات وتأخذين راتباً،،، فيما دون الملاحظات التي ابداها الموظفون بشأن مواعيد العمل بمراكز القرآن الكريم والدراسات الاسلامية واعدا اياهم بوضع الحلول المناسبة لجميع الملاحظات وفق اللوائح والقوانين المنظمة لساعات العمل والصادرة من ديوان الخدمة المدنية .

وكان عدد من موظفي وموظفات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية قد نظموا اعتصاما داخل مبنى الوزارة الرئيسي في منطقة الرقعي اعتراضا على قرارات تغيير مواعيد الدوام الأخيرة والتي وصفوها بالقرارات غير المدروسة، رافضين قرار الوزير بزيادة ساعات العمل حيث انه يضر بمصالح آلاف الموظفين الذين يعملون في الدوام نفسه منذ سنوات، موضحين انهم تنازلوا عن فرص وظيفية بامتيازات أكثر بسبب طبيعة العمل في ادارات وزارة الأوقاف.

