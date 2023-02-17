سفير المكسيك هنأ القيادة السياسية بالأعياد الوطنية

وطن النهار

أصدر سفير المكسيك لدى الكويت ميغيل أنخيل إيسيدرو بياناً صحافياً بمناسبة الأعياد الوطنية بالكويت، جاء فيه: «يسعدني ويشرفني أن أحتفل مع دولة الكويت الصديقة وشعبها الكريم بالذكرى الثانية والستين للاستقلال والذكرى الثانية والثلاثين للتحرير وبهذه المناسبة التاريخية أود أن أتقدم إلى مقام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - أمير دولة الكويت ومقام سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - ولي العهد ومقام سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح - رئيس مجلس الوزراء وحكومة دولة الكويت الصديقة والشعب الكويتي الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات القلبية.

وأضاف البيان: تميزت العلاقات بين الشعبين المكسيكي والكويتي على الدوام بأواصر الصداقة وحسن التعاون. ويحق للكويت أن تفتخر بإنجازاتها منذ الاستقلال. فقد ظلت الكويت مثالا يحتذى للاستقرار والنمو الاقتصادي وأتمنى للكويت أن تظل واحة للسلام والرفاهية في المنطقة، وإنني لعلى يقين تام من مواصلة تعزيز روابط الصداقة وحسن التعاون القائمة بيننا، بما يعود بالمصلحة على بلدينا.

واختتم: وبهذه المناسبة، أتمنى أن ينعم صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - أمير دولة الكويت بموفور الصحة والعافية والرفاه والشعب الكويتي بدوام التقدم والازدهار.

