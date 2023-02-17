الكويت وإيطاليا وقعتا اتفاقيتين لتعزيز التعاون الأثري

وطن النهار

أكد السفير الايطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي أن توقيع اتفاقيتين مهمتين مع الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف يعزز التعاون في المجال الأثري بين إيطاليا والكويت. واضاف في تصريح صحافي على هامش توقيع اتفاقية التعاون اول من امس أن الاتفاقية الأولى، تمتد لمدة 5 سنوات أخرى، والخاصة بالأنشطة البحثية لمعسكر الدراسة الإيطالي في جزيرة فيلكا؛ والأخرى تؤسس تعاونًا جديدًا لمدة 5 سنوات في منطقة كاظمة مع جامعة لاسابيينزا «Sapienza» في روما (جامعة لاسابيينزا هي الأولى لدراسات الكلاسيكيات والتاريخ القديم في تصنيف الجامعات العالمية QS حسب المادة). وتابع قائلاً: التعاون العلمي بين إيطاليا والكويت في المجالات الأثرية والتاريخية له تاريخ طويل بدأ في نهاية السبعينيات. وفي هذه الفترة، تمت أول بعثة أثرية إيطالية إلى الكويت وتلاقت نتائجها في دراسة كانت لعقود من الزمان أساس البحث الأثري الذي تم إجراؤه في السنوات التالية في جزيرة فيلكا. ولفت إلى انه في عام 2010 ، وقعت إيطاليا اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجامعة بيروجيا وكان الغرض منها تنظيم بعثة أثرية إيطالية - كويتية جديدة في فيلكا. وقال الآن انضمت جامعة إيطالية جديدة مهمة وهي لاسابيينزا «Sapienza» في روما إلى المشروع المرموق والذي يشهد في هذه المرحلة أيضًا مشاركة علماء الآثار الشباب والباحثين من الجامعة. مؤكداً أن البعثة الإيطالية تعد جزءًا من مشروع بحثي أكثر تعقيدًا، تشارك فيه فرق أجنبية مختلفة من العديد من الدول الأوروبية والغرض منها هو إعادة بناء التاريخ الألفي لهذا البلد.

