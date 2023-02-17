الخالد: نقدر الجهود الأمنية في التصدي لـ«الجريمة»

وطن النهار

قام النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، بتفقد تنفيذ المراحل النهائية لمشروع (تطوير وإنشاء منظومة مركزية متكاملة للسمات البيومترية لدولة الكويت) والتي تتضمن بصمات أصابع اليد والكف وصورة الوجه وقزحية العين والتوقيع الإلكتروني لجميع الأفراد والذي سيتم تشغيله في شهر مارس المقبل كمرحلة أولى.

واطلع الوزير على مكونات المرحلة الثانية والمتمثلة في مشروع (تحديث الانظمة والبنية التحتية لمنافـذ دولة الكويت) والتي تشتمل على تحديـث شـامل لتنفيـذ إجـراءات الدخول والخروج للمسافرين والمركبات حيث يتضمن المشروع انشاء مراكز بيانات خاصـة بأمـن المنافـذ وتوفيـر أجهـزة آليـة لتسهيل الإجراءات مـن خلال القراءة الآلية لوثائق السفر والتحقق من صحتها وتدقيق السمات الأمنية بها لضبط حالات التزويـر كما يتم مطابقتها مع السمات الحيوية للمسافر مـن خـلال تدقيـق بصمات الأصابع والوجـه وقزحية العيـن والتحقـق مـن قوائم الممنوعين المحلية والدولية قبـل توثيـق حركـة السـفر.

كما يحتوي المشروع على القيام بالتدقيق على المركبات أمنيا في المنافذ البرية للتحقق مـن عـدم إدراجها في قوائم المركبات المسروقة والمطلوبة محلياً ودولياً وذلك قبل توثيق حركة المركبة. وأثنى الوزير علـى جهـود منتسبي وقيادات وزارة الداخلية وجهودهـم فـي التصدي لجميع أنـواع الجريمـة، مؤكداً أن وزارة الداخلية وبدعم من توجيهات قيادتنا الحكيمة ماضية في تنفيذ خطط التطوير والتحديـث فـي جميع قطاعاتها والارتقاء بمستوى منتسبيها لأداء مهامهـم علـى أكمل وجـه.

